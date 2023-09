Premiati volontari di Protezione Civile di Lesegno e Vicoforte che hanno prestato soccorso in Emilia Romagna

Un momento per dire grazie a tutti coloro che, con spirito di abnegazione, hanno messo a disposizione il loro tempo e le capacità per soccorrere il prossimo.

Sono stati premiati lo scorso sabato 22 settembre, alla presenza delle autorità provinciali e regionali, nella sede PC di Fossano, i volontari della Protezione Civile della Granda che negli scorsi mesi hanno prestato servizio per assistere la popolazione in Turchia dopo il terremoto e in Emilia-Romagna dopo l'alluvione.

Tra questi vi erano Giampiero Polpetta, di Lesegno, che ha prestato soccorso a Faenza dal 30 maggio al 6 di giugno con altri 9 volontari del coordinamento di Cuneo (leggi qui) e il vicese Carlo Bozzolo, intervenuto anche lui nelle zone dell'alluvione.

"Siamo davvero orgogliosi di Giampiero che ha saputo distinguersi in tante occasioni ed è sempre presente sul nostro territorio e non solo, mettendo a disposizione il suo tempo e la sua disponibilità"- il commento del sindaco Emanuele Rizzo, presente alla cerimonia con il vice Ezio Maia.

"Carlo Bozzolo - spiega il sindaco di Vicoforte, Gian Pietro Gasco - è un componente molto attivo del bel gruppo di Protezione Civile vicese. È sempre disponibile anche per supportare coloro che hanno bisogno fuori del nostro Comune, insieme ad altri volontari locali. Il riconoscimento provinciale è più che meritato perché è giusto ringraziare pubblicamente chi si adopera con autentica abnegazione anche fuori della nostra regione."