"Stiamo al mondo": al via il corso di formazione gratuito per volontari a Cavallermaggiore

Le ODV Pro-tetto Migranti e Noi con Voi rinnovano il loro intreccio non culinario, ma formativo e propongono il progetto “Stiamo al mondo”. Il percorso nasce da un bando del CSV (Centro Servizi Volontariato) di Cuneo in cui le associazioni di volontariato venivano invitate a proporre un’idea formativa con l’obiettivo di creare maggiore consapevolezza dell’identità e del ruolo del volontariato, maggiori competenze trasversali, progettuali e organizzative. Grazie alla collaborazione con il CSV il corso è gratuito ed è rivolto alle persone interessate ad intraprendere un viaggio di scoperta del “germoglio sociale” presente dentro di loro (target coinvolto 16-36 anni).

La proposta formativa intende creare dei link tra le persone e le associazioni territoriali le quali avranno la possibilità di presentarsi all’interno del programma in quanto formatori o, nell’ultimo appuntamento denominato “Al mondo”, che lascerà loro spazio di narrazione.

Il percorso si prefigge di essere di supporto a livello orientativo, motivazionale e formativo per i nuovi volontari in modo da rappresentare un arricchimento per le associazioni e il territorio. Si propongono 4 focus principali: 1° “So-stare?”: connessione con il se in un clima di scoperta e consapevolezza per esplorare i propri desideri e la propria motivazione. 2° “Sostare”: fermarsi per conoscere la storia, la cultura e i valori delle due realtà associative e del contesto in cui esse operano. 3° “Stare?”: condivisione di capacità e competenze relazionali utili a entrare e stare in contatto con l’ “altro-diverso-da-me” liberandosi dagli stereotipi e dai pregiudizi che inducono alla discriminazione e ostacolano una conoscenza autentica. Definire il ruolo che si va ad indossare nella veste di volontario (dal punto di vista del comportamento, delle regole e dei valori etici) e sviluppare le fondamenta indispensabili alla base di un lavoro di gruppo efficiente e collaborativo. 4° “Al mondo!”: rielaborazione del percorso formativo intrapreso; connessione con il territorio attraverso la testimonianza diretta di altre associazioni in merito a motivazioni e loro esperienze.

I sette incontri calendarizzati si svolgeranno in presenza il lunedì dal 9/10/23 al 11/12/23 in orario serale. Sarà necessario iscriversi attraverso la compilazione del Google Form entro il 2 ottobre. Per maggiori informazioni rivolgersi alle associazioni Pro-tetto Migranti (3473892137) e Noi con Voi (3400789292).