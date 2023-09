Tunnel di Tenda, Cirio: "No all’apertura anticipata a dicembre, porterebbe solamente disagi" [VIDEO]

"Aperture a singhiozzo a dicembre o gennaio sarebbero più un disagio che un servizio e porterebbero solamente nuovi ritardi nei lavori. Il territorio in modo unanime chiede si apra a maggio o giugno, nei tempi prospettati dall’azienda".

Così il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha ribadito le richieste dei diversi enti riunitisi questa mattina a Limone Piemonte nel nuovo incontro del tavolo di monitoraggio chiamato a fare il punto sul completamento dei lavori del Tenda.

"La prima cosa che chiediamo – ha spiegato il governatore piemontese, facendosi interprete dei diversi enti piemontesi e liguri riuniti nella località cuneese – è l’apertura il prima possibile della nuova canna, i cui lavori sono in corso. La previsione è quella del maggio-giugno 2024. Noi abbiamo chiesto che questa apertura avvenga il prima possibile, rinunciando anche all'ipotesi a singhiozzo ipotizzata da qualcuno già da dicembre o gennaio. Nel merito abbiamo infatti verificato che si tratterebbe di un’ora al mattino e un’ora alla sera, col sistema della 'safety car', e che insomma sarebbe quindi più un disagio che un servizio, col rischio di rallentare ulteriormente i lavori".

Dal governatore piemontese è arrivato quindi un ringraziamento al Governo, presente al vertice col sottosegretario ai Trasporti Edoardo Rixi, riuscito a trovare e stanziare le risorse per i maggiori costi del cantiere, quantificati in circa il 35%. "Era necessario trovarli, è stato fatto, è una buona cosa", si è espresso Cirio.

La seconda richiesta del territorio, ha quindi sintetizzato il presidente piemontese, è quella che riguarda i treni. "Come Regione – ha detto – confermiamo tutti gli sforzi fatti in questa direzione, per cui dall’8 dicembre ci saranno di nuovo le navette, per mettere in sicurezza la stagione invernale. Ma il salto di qualità – ha aggiunto – lo darà il riconoscimento della tratta ferroviaria come internazionale. Di fatto lo è, perché il collegamento ferroviario parte da Torino, arriva a Cuneo, attraversa la Francia e arriva fino a Ventimiglia, con la prospettiva di giungere sino a Nizza. Questo significa che con questo riconoscimento si potranno fare quegli adeguamenti che consentano un andamento dei convogli più veloce rispetto a quello attuale".

"Queste le nostre posizioni – ha concluso Cirio –, molto nette, con un cronoprogramma specifico sul vecchio tunnel, che necessita di reperire le risorse necessarie da parte francese. I francesi curante la conferenza intergovernativa del 6 ottobre diranno se e come sono disponibili, e con quali modalità, a fare la propria parte. Perché, ripeto, questa è un’opera che si fa metà per uno".

LE RICHIESTE ITALIANE IN VISTA DELLA CIG [VIDEO]

In merito ai dubbi sulla tempistiche di intervento per l’adeguamento del vecchio tunnel, Cirio ha spiegato che serviranno probabilmente ulteriori ragionamenti: "Si apra la nuova canna, dopodiché ci sarà il tempo utile a fare le gare necessarie a individuare un nuovo soggetto disposto a fare i lavori sulla vecchia".