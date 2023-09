Verzuolo, camion fuori strada in via Villafalletto: code e rallentamenti

Code e disagi al traffico nel comune di Verzuolo, in via Villafalletto, dove un camion, nel pomeriggio di oggi, lunedì 25 settembre, è uscito fuori dalla carreggiata, non riuscendo più a proseguire.

L'allarme è scattato verso le 16.30, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Saluzzo e le Forze dell'Ordine per la gestione del traffico.

Verso le 18.30 si registravano ancora rallentamenti e code, dovute all'istituzione del senso alternato, per poter consentire le operazioni di sgombero del mezzo.