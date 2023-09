E' morta a 57 anni Claudia Macario, amata maestra di Boves

E' morta nella serata di ieri, domenica 24 settembre, Claudia Macario, amata maestra di Boves. La donna, 57 anni, da tempo era malata.

In molti la ricordano per la sua dolcezza e per la sua competenza. Tra questi la consigliera Enrica Di Ielsi, che la conosceva in quanto maestra del fratello nella Primaria di via Alba. "Non ricordo di averla mai vista senza il sorriso. Era un'insegnante splendida, capace di coinvolgere e appassionare gli alunni. Mancherà tanto", commenta.

Un messaggio di cordoglio anche sul sito del comprensivo Vassallo