Mondovì, fumo da un alloggio di Breo già interessato da un incendio: vigili del fuoco sul posto

Nuovo intervento nella mattinata di oggi (25 settembre) dei vigili del fuoco di Mondovì a Breo, in un appartamento di corso Statuto già interessato da un incendio alcuni giorni fa.



L’allarme è stato dato da alcuni residenti e dagli inquilini, che hanno visto del fumo nero uscire proprio dall’alloggio all’ultimo piano della palazzina.



Immediato l’intervento dei vigili, che hanno potuto constatare come in effetti stesse ripartendo un piccolo incendio. Gli operatori hanno messo in sicurezza la situazione.