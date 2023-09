Shock anafilattico dopo la puntura di un'ape: attimi di paura per un quattordicenne

Attimi di paura, nel pomeriggio di ieri (domenica 24 settembre) presso gli impianti sportivi di piazzale G. B. Mattio a Paesana, per un quattordicenne punto da un’ape.

Il ragazzo, residente a Centallo, era sceso in campo per i colori del Caraglio Calcio, impegnato nella partita che stava contrapponendo la sua squadra alla formazione locale del Valle Po, match valido per il Campionato Giovanissimi Under 15, quando l’improvvisa puntura di insetto gli ha provocato uno shock anafilattico.

Accorsa sul posto a bordo della “medicalizzata”, l’équipe di sanitari del servizio regionale di emergenza 118 ha ritenuto necessario richiedere il supporto dell’elisoccorso, che ha provveduto a trasportare il ragazzo - peraltro rimasto sempre cosciente - all’Ospedale "Santissima Annunziata" di Savigliano.