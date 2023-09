Biraghi sostiene la Scuola Hockey Inder Singh di Bra al torneo giovanile della Zizzola

L’azienda Biraghi sostiene la Scuola Hockey Inder Singh di Bra e lo ha fatto anche nel Torneo della Zizzola del 23 e 24 settembre scorsi. L’azienda ha accompagnato in campo le squadre dall’Under 8 all’Under 16 maschili, femminili e miste che si sono sfidate in un clima di amicizia, divertimento e aggregazione.

L’azienda di Cavallermaggiore, oltre a firmare le magliette dei giovani atleti, ha presenziato con il Truck Biraghi distribuendo ai bambini i Biraghini Snack per un’immediata ricarica di energia e con la mascotte per scattare foto e premiare le squadre vincitrici.

«A nome della Scuola Hockey Inder Singh sono orgoglioso e contentissimo di poter offrire ai piccoli hockeisti di Bra ed a tutti i partecipanti al nostro Torneo della Zizzola questa emozionante opportunità grazie alla ditta Biraghi, attenta a valorizzare e promuovere non solo sport più famosi ma anche il lavoro di associazioni più piccole come la nostra, che svolgono attività sportive ed educative fondamentali», ha affermato Gianpaolo Lanzano, vicepresidente SH Inder Singh .

«La Biraghi è orgogliosamente sostenitrice dello sport in ogni sua forma, dalle Nazionali Italiane di Calcio alle iniziative locali come in questo caso, dando la giusta carica con i nostri Biraghini Snack ai giovanissimi atleti della Scuola Hockey Inder Singh di Bra», dichiara Gabriele Bolle, direttore marketing della Biraghi Spa.