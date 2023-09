A Bagnolo Piemonte arriva la "Festa dei Nonni"

Dopo il successo del concerto “Mixology”, l’Ipab “D. Bertone” si prepara ad una nuova giornata ricca di appuntamenti: sabato 30 settembre si celebrerà l'amore e l'affetto ai nonni.

L’IPAB “D. Bertone” di Bagnolo Piemonte si prepara così a festeggiare uno tra gli eventi più speciale dell'anno: la Festa dei Nonni. Un'occasione unica per onorare l'inestimabile contributo e l'amore che i nonni offrono alle loro famiglie.

Il via alle 14 con l’iscrizione al torneo di Scala40 e la consegna delle torte. Alle 16:30 sarà celebrata la Messa dei Nonni e Nipoti, dove il cuore delle famiglie si unirà in un'armonia di affetto e gratitudine. Non una Messa come le altre, infatti ad allietarla ci sarà il coretto dei bambini.

Dopo la Messa, ci attende un pomeriggio di divertimento e intrattenimento pensato appositamente per tutti i partecipanti. Ci saranno giochi, attività, momenti di condivisione e musica che renderanno questa giornata indimenticabile per nonni e nipoti. Sarà un'opportunità preziosa per creare nuovi ricordi insieme e rinsaldare i legami che rendono così unica l'esperienza familiare.

La serata culminerà con una cena speciale per celebrare l'importanza dei nonni nelle nostre vite. Un momento di convivialità che permetterà a tutte le famiglie di condividere gioie e racconti, consolidando ancor di più il legame speciale che unisce nonni e nipoti.

La cena è su prenotazione, con pagamento anticipato, contattare il 346-30.45.603.



Il programma

14:00: inizio festa ed apertura iscrizioni per torneo Scala40

Dalle 14:00 alle 15:00: consegna torte

Dalle 15:00 alle 16:00: valutazione torte e premiazione

16:30: Messa

Dalle 17:00 alle 18:30: intrattenimento musicale

19:30: cena