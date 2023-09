"A spasso per Villanova" con la raccolta fondi per la Casa di Riposo e la campagna di promozione per donatori di sangue

Domenica 1° ottobre, alle 14,30 in Piazza Filippi, si svolgerà l’evento “A spasso per Villanova”, una camminata di 7 km per le vie del centro. L’iniziativa è organizzata dal gruppo sportivo dei donatori di sangue della Fidas Monregalese di Villanova con il duplice obiettivo di regalare alla popolazione una camminata per le vie del paese, come momento di incontro e condivisione, ma anche con uno specifico obiettivo solidaristico: puntare l’attenzione sulla donazione di sangue e raccogliere fondi per la Casa di riposo “Don B. Rossi”. Il percorso avrà inizio presso piazza Filippi per poi proseguire verso Corso Marconi, i Bongiovanni e frazione Giardini raggiungendo infine via Bessone, la Casa di Riposo e ritornare al punto iniziale in Piazza Filippi. Alla conclusione dell’evento, verso le 16,30, in Oratorio sarà offerta una gustosa e abbondante merenda a tutti i partecipanti con la collaborazione della Confraternita della Trippa e della Rustìa. “L’obiettivo - spiega Elio Boetti, referente dell’evento - è porre l’attenzione sulla donazione di sangue organizzando un evento solidale verso la Casa di riposo di Villanova. Per la nostra associazione la camminata rappresenta un’occasione per unire i nostri valori solidali con la promozione di uno stile di vita salutare che permetta la formazione di una popolazione maggiormente predisposta alla donazione di sangue”. “Il merito dell’evento - conclude Mauro Benedetto, Presidente dei donatori di sangue della Fidas Monregalese - è da ricondurre all’organizzazione da parte del nostro gruppo sportivo molto attivo e alla collaborazione con l’amministrazione comunale di Villanova e con il parroco Don Laugero”. Le iscrizioni avverranno direttamente sul luogo il giorno della camminata al costo di 5 euro mentre sarà gratuita per i bambini sotto i 10 anni.

Per iniziare a donate il sangue, contattaci direttamente al 379-1636345