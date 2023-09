Le iniziative del Museo diocesano di Cuneo per festeggiare San Michele

Il museo diocesano di Cuneo si prepara a festeggiare San Michele con una serie di iniziative ed eventi aperti a tutti e gratuiti.



Di seguito il calendario degli appuntamenti



29 - 30 SETTEMBRE, 1 OTTOBRE | ingresso gratuito al museo



Come di consueto, nell’ultimo fine settimana di settembre l’accesso alle collezioni sarà gratuito.



Questi gli orari di apertura del museo



ven. venerdì 14. 00 – 18.00



sabato e domenica 10.00 – 13.00; 14.00 – 18.00



(l’ingresso è consentito fino ad 1 ora prima della chiusura)





30 SETTEMBRE | 16.00 | Nonni: un mondo di abbracci |laboratorio per nonni con bambini 6- 12 anni





Per la giornata dedicata ai nonni il museo diocesano di San Sebastiano propone una visita al museo solo per nonni accompagnati da bambini alla ricerca degli abbracci...che sono tra le cose che i nonni donano costantemente ai più piccoli...e come un abbraccio, alla fine della visita, verrà realizzata una cornice in terracotta per custodire un dolce ricordo.



Al termine dell'attività sarà offerta a tutti i bambini una piccola merenda. L'evento fa parte del programma per i festeggiamenti di San Michele ed è per questo gratuito. I posti sono limitati: è consigliabile la prenotazione direttamente dal sito www.museodiocesanocuneo.it



1 OTTOBRE | 10.00 | Immersioni d'arte | visita guidata gratuita in lingua italiana e LIS e piccolo aperitivo



In occasione dei festeggiamenti per San Michele il museo diocesano propone una visita gratuita alle collezioni insieme ai curatori e ad un interprete LIS, per promuovere la cultura dell'inclusione e lanciare la nuova video-guida del museo in Lingua dei Segni Italiana. La visita è aperta a tutti, avrà la durata di circa un'ora e terminerà con un piccolo rinfresco per condividere insieme l'esperienza vissuta.



L'evento fa parte del programma per i festeggiamenti di San Michele ed è per questo gratuito. I posti sono limitati, è consigliata la prenotazione direttamente dal sito www.museodiocesanocuneo.it. L'evento è reso possibile dal sostegno della Fondazione CRT in collaborazione con la Consulta Regionale per i beni culturali ecclesiastici di Piemonte e Valle d'Aosta.