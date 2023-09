Tantissimi visitatori alla prima edizione del Granda Bricks a Cuneo [FOTO]

Per due giorni, sabato 23 e domenica 24 settembre, il palasport della Granda Volley di Cuneo si è trasformato in una grande “brick arena”. Decine di appassionati dei mitici mattoncini colorati della Lego® hanno esposto i loro pezzi migliori alla prima edizione del Granda Bricks.

L'evento è stato organizzato dall'associazione Alterlegocuneo.

Tantissimi i visitatori in questo fine settimana, soprattutto famiglie con bambini che hanno ammirato le costruzioni colorate ispirate a diversi temi: dal mondo dei super eroi, a quello delle corse, fantascienza e filmografia. Tanti treni in movimento in mezzo a città e montagne ricostruite. C'era anche una seggiovia e poi il diorama della stazione ferroviaria di Cuneo, ricostruita in modo meticoloso e curato.

E, in onore del luogo, anche un campo in miniatura con le giocatrici della Granda Volley.