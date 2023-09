Telemedicina e umanizzazione di quattro camere in Oncologia: così all'ospedale di Cuneo si "cura in relazione"

“Curare in relazione” attraverso la telemedicina e l'umanizzazione di quattro camere del reparto di Oncologia dell'ospedale Carle di Cuneo. Il progetto, realizzato in collaborazione con la Fondazione dell'Ospedale S. Croce e Carle, è stato presentato in conferenza stampa questa mattina, lunedì 25 settembre, nella sala Mirò del nosocomio.

Ad aprire i lavori il presidente della Fondazione Ospedale Silvia Merlo, il Commissario dell'Azienda Ospedaliera Livio Tranchida, affiancati dal vicepresidente della Fondazione Crc Alberto Collidà e dal prof. Bruno Tardivo per la Fondazione Crt.



"Grazie alle Fondazioni ma anche a tutti i cittadini che hanno partecipato - ha esordito Tranchida -. Un progetto figlio di collaborazione tra diverse realtà e istituzioni. Due i filoni per la cura in relazione. Si coniugano le tecnologie al processo umanizzazione. L'umanizzazione in particolare è importante perchè rappresenta essa stessa un effettivo processo di cura”.



“Questo progetto è nato nel 2021 in piena pandemia - spiega Silvia Merlo -: pone attenzione al paziente e ha coinvolto un territorio intero”. Alla presidente della Fondazione Ospedale è toccato esporre i numeri: “Sono stati spesi un totale di 106 mila euro di cui 80 mila per il progetto telemedicina con la ditta BIMIND. Il resto, 26 mila euro, per gli arredi delle camere in oncologia. Abbiamo ricevuto 50 mila euro di contributi dalla Fondazione CRC e 30 mila dalla Fondazione CRT”. E poi i ringraziamenti: “Grazie alle Fondazioni CRC e Crt, ma anche al contributo del Gruppo Gino, della ditta Maina e del ricavato raccolto in occasione di IllumiNatale. Grazie a chi ha reso possibile questa iniziativa, ai volontari Avo che hanno venduto i panettoni donati dalla Maina. E soprattutto grazie ai più di 300 cittadini comuni che hanno contribuito con donazioni anche piccole ma parimenti importanti con la raccolta fondi 'Natale è una Capanna'. Questo dimostra che, quando i progetti sono concreti trasparenti e sentiti, il territorio c'è”.

Silvia Merlo ha infine ringraziato tutto il personale ospedaliero: “Per loro la Fondazione Ospedale ha organizzato lo spettacolo 'Chiedimi se sono di turno' di e con Giacomo Poretti venerdì 29 settembre al Toselli di Cuneo. L'evento sarà riservato al personale dell’Azienda Ospedaliera. Un modo per esprimere un sentito ringraziamento a tutti i dipendenti per il loro costante e inesauribile impegno che ogni giorno viene profuso a servizio della collettività”.



Il primario di Oncologia Gianmauro Numico ha presentato il progetto telemedicina: “Uno strumento esploso in pandemia ma mantenuto perché permette di rimanere in contatto con il paziente limitandone in parte gli accessi (circa 15 mila all'anno, ndr). Per noi rimane primario il contatto e l'incontro con il malato, ma in alcuni casi, come il monitoraggio della terapia, si può lavorare in remoto”.

Le caratteristiche tecniche della piattaforma per la telemedicina sono state spiegate dall'ingegner Fiorenzo Bertaina, dei Sistemi Informativi: “L'incontro audio e video con il paziente è sicuramente più empatico rispetto alla telefonata. La piattaforma introduce il paziente, c'è un ambiente di test per simulare l'accesso, poi il servizio di assistenza sia per medici che per i pazienti. Si possono inoltre caricare documenti da condividere con il medico, annotare parametri e rispondere a questionari preliminari per raccogliere informazioni prima del colloquio. La prenotazione avviene via cup regionale e l'accesso web si può fare da ogni device. La piattaforma è infine predisposta per i pazienti della Nefrologia e della Cardiologia”.

Il secondo filone del progetto è quello dell'umanizzazione di quattro camere singole dell'Oncologia. Ad eseguire i lavori in soli quattro giorni, in modo da non interferire con la delicata attività del reparto, è stata la Leven Design di Enrica Audisio e Alberto Lo Papa.

“Grazie all'ospedale che ci ha dato possibilità di realizzare questo progetto. È stata una bella esperienza, sia dal punto di vista professionale che umano – ha dichiarato Enrica Audisio -. Per realizzarlo ci siamo attenuti alle linee guida sanitarie. L'umanizzazione infatti dà risultati sia sulla resa delle cure che per chi ci lavora”.

L'obiettivo era quello di creare un ambiente domestico per il paziente senza tralasciare le esigenze dei medici: “La cromoterapia è elemento fondamentale – continua Audisio di Leven Design -. Le pareti sono state tinte di verde, un colore che rilassa e dà equilibrio. La carta da parati certificata per uso ospedaliero è a tema bosco, ed è stata messa di fronte al letto ad angolo, per offrire la maggior vista naturale. Tutto è stato studiato dal punto di vista del paziente allettato. Abbiamo lavorato anche sull'illuminazione sfruttando al massimo la luce naturale. C'è anche una poltrona letto per i familiari. Sugli arredi la scelta è caduta sul legno. È di legno il tavolino e anche la pannellatura sulla carta da parati per ricreare un ambiente di natura domestica”.

Ecco il video sulle quattro camere di Oncologia che hanno cambiato volto:

“Grazie alla ditta even Design – ci ha tenuto a sottolineare il primario Numico -: hanno studiato e creato in pochissimo tempo un piccolo capolavoro”.



A chiudere gli interventi Giuseppe Coletta, direttore sanitario dell'azienda ospedaliera: “Ricordo che la radice della parola ospedale è ospitalità. Proprio attraverso un processo di umanizzazione si rimette al centro il paziente. Partiamo dai pazienti estremamente fragili, li accogliamo in un luogo caro che ripropone un ambiente familiare, a fianco di un familiare. Il progetto è realizzato grazie alla multidisciplinarietà tra elementi tecnici, organizzativi e sanitari”.