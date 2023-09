L’ITIS Delpozzo di Cuneo apre le porte a genitori e alunni

Con l’inizio del nuovo anno scolastico il Dirigente e gli Insegnanti del nostro istituto invitano genitori ed alunni della terza media all’incontro di presentazione dell'ITIS Delpozzo che avrà luogo martedì 26 settembre 2023 a partire dalle 17:30 presso la sede del nostro Istituto.

La giornata sarà suddivisa in due parti di cui la prima avrà come finalità iniziare a comprendere il “mondo” dell’apprendimento efficace tramite la pratica laboratoriale e la seconda, con il Dirigente, ad entrare nella scuola con una visione “dall’alto” e pertanto con una prospettiva d’insieme delle molte offerte formative, sportive e di viaggi per l’apprendimento.

Programma: dalle 17:30 alle 18:30 le ragazze ed i ragazzi potranno partecipare a due apprendimenti laboratoriali, scegliendo tra quelli che più stimolano la loro curiosità. Nello stesso orario anche i genitori eventualmente presenti potranno partecipare ad uno o due incontri con un docente di materie di indirizzo. Dialogando con i docenti, si avrà pertanto l’occasione di conoscere in dettaglio le discipline specifiche, riflettere sui diversi profili professionali immediatamente spendibili nel mondo del lavoro e sui percorsi universitari possibili al conseguimento del diploma.

Sia per studenti che per genitori è richiesta l’iscrizione tramite il seguente link presente anche sul sito orientamento.itiscuneo.edu.it:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrS93u4NDlUIXDisQ8xiVn8T0q-PXqRuQ2kfli5MrzNffiHg/viewform?usp=pp_url

Dalle 18:30 alle 19:30 il Dirigente Scolastico incontrerà le famiglie presso l’Aula Magna ed illustrerà la scuola, le attività ed i molteplici progetti che completano l’offerta formativa dell’istituto per guidare chi si appresta al passaggio della scuola superiore attraverso una scelta consapevole.

Per una efficiente organizzazione, Vi chiediamo la cortesia di prenotare anche la partecipazione a questo secondo momento mediante il link che sarà attivo fino alle ore 24:00 del 24 settembre 2023 tenendo a mente che, superata la capienza massima del locale, sarà possibile seguire dalle altre aule tramite le tecnologie d’Istituto.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5CORglsd45iUd4dVFWSJ-LkKkQo_s1Hzl760ebT4dCSpKNQ/viewform?usp=pp_url