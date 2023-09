Il Racconigi Cycling Team chiude la stagione con il sesto posto di Irene Cagnazzo al Memorial Valeria Cappellotto

Si è chiusa con un sesto posto l’intensa stagione agonistica del Racconigi Cycling Team.

A conquistarlo è stata la cuneese di Bra Irene Cagnazzo, grande protagonista dell’ottava edizione del “Memorial Valeria Cappellotto”, quinto “Memorial Giancarlo Pigato”, gara junior andata in scena nella mattinata di domenica 24 settembre sulle strade venete di Sarcedo, in provincia di Vicenza.

L’atleta del team manager Claudio Vassallo, in ottime condizioni di forma dopo il trionfo nella seconda prova del “Giro delle Marche in Rosa” e la seconda piazza nella graduatoria generale finale, è stata brava ad inserirsi nella fuga decisiva di giornata, nata a poco meno di 20 chilometri dalla conclusione.

Nello sprint tra le fuggitive la Cagnazzo, medaglia di bronzo ai “Campionati Italiani”, ha colto la sesta piazza. Buona prestazione anche della campionessa italiana su pista nella prova della velocità a squadre Asia Rabbia, che nella volata tra le immediate inseguitrici ha sfiorato la ‘top ten’, classificandosi in undicesima posizione.

Le atlete che hanno risposto all’invito degli organizzatori dell’A.S.D. Breganze - Millenium si sono date battaglia per 87,1 chilometri, spalmati lungo le strade di un circuito cittadino di 8710 metri, ripetuto per 10 volte, con traguardo finale in leggera salita.

ORDINE D’ARRIVO “MEMORIAL VALERIA CAPPELLOTTO - MEMORIAL GIANCARLO PIGATO” A SARCEDO (VI):

1) Foligno Alessia (Acca Due O - Manhattan) Km 87,1 in 2h20’59” alla media di 37,068 Km/h

2) Zambelli Alessia (Isolmant - Premac - Vittoria)

3) Piffer Sara (Team Wilier - Chiara Pierobon)

4) Brillante Romeo Serena (Valcar - Travel & Service)

5) Luccon Sara (UC Conscio Pedale del Sile)

6) Cagnazzo Irene (Racconigi Cycling Team) a 15”

7) Vallotto Giulia (Acca Due O - Manhattan) a 45”

8) Tottolo Elisa (UC Conscio Pedale del Sile) a 47”

9) Brillante Romeo Lucia (Valcar - Travel & Service)

10) Costantini Romina (UC Conscio Pedale del Sile)