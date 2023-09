Bra, giovedì 5 ottobre le premiazioni de "Lo sport come lo vedo io... gioco a fare il giornalista"

Grande attesa per la cerimonia finale del progetto "Lo sport come lo vedo io...gioco a fare il giornalista" promosso dall'Unione Nazionale Veterani dello Sport di Bra che ha visto il coinvolgimento di quattro direzioni didattiche, Bra1, Bra 2, Santa Vittoria d'Alba e Sommariva del Bosco e di oltre 1200 studenti della scuola primaria, classi IV.



Cornice dell'evento conclusivo, l'Auditorium BPER Banca dove Giovedì 05 Ottobre 2023 alle ore 09.00 saranno premiati i migliori elaborati che nel corso dell'anno scolastico 2022/23 son stati prodotto grazie all'impegno, capacità e determinazione delle singole classi, dei singoli allievi con il valido supporto delle insegnanti ed il coordinamento dei dirigenti scolastici.



Il progetto vede il prezioso supporto della Fondazione CRC ed il riconoscimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito di Cuneo ad avvalorare un'idea di utilità sociale in vita sin dal 2007 grazie all'impegno del Consiglio Direttivo dell'UNVS Sezione di Bra capitanata dal Presidente Giuseppe Gandino.



In campo, al fianco della realtà sportiva braidese riconosciuta APS dal Ministero del Lavoro, anche A.I.D.O. Sezione Provinciale di Cuneo e Gruppo Comunale di Bra per un utile occasione di sensibilizzazione al "dono".