Bra: l’associazione culturale Albedo presenta il calendario degli eventi per l’anno 2023/24

Associazioni, enti e gruppi un po’ radical, un po’ chic, sicuramente interessanti. Nella città di Bra esistono tante realtà che provano a raccontare la loro identità e personalità. Già dal nome.



Come Albedo, sodalizio di promozione artistica, culturale, spazio eventi. Insomma, tutto. Democratico, perché i temi e gli ospiti promettono di accontentare i gusti più differenti. Ma perché questo nome? «Albedo sogna un mondo in cui donne e uomini possano riflettere la luce che l’arte sprigiona, partecipando attivamente alla creazione di un benessere culturale libero e condiviso», spiega la presidente Flavia Barberis.



Ideale specialmente per chi vuole fare serata, visto il ricco calendario di eventi che sarà svelato giovedì 28 settembre, alle ore 20.30, con la special guest Jenny Santagati, presso la sala di BrArte (via Vittorio Emanuele II, 148), in un ambiente accogliente dove stare insieme e dove stare bene.