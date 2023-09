L'albese Pietro Boasso a “Tú sí que vales” con il progetto astigiano Albergo Etico

La prima puntata della nuova edizione di “Tú sí que vales”, seguitissimo show del sabato sera di Canale 5, ha visto protagonisti anche i ragazzi e le ragazze che sono il motore portante del progetto “Albergo Etico”, splendida realtà inclusiva nata nell’Astigiano ma ormai presente in tutta Italia – con 4 strutture alberghiere a Roma, Sondrio, Fénis e Cesenatico, oltre ovviamente a quella di Asti – e in alcuni altri Paesi.

Accompagnati da Rosa Pavese – mamma di Niccolò Vallese, primo ragazzo ‘formato’ professionalmente nell’ambito del progetto –, lo stesso Niccolò, l’albese Pietro Boasso, l’aostana Loredana Monte e la comasca Tamara Namias hanno raccontato a Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli come è nato e si è sviluppato negli anni questo importante progetto di integrazione delle persone con sindrome di Down o altri tipi di deficit cognitivi.



Poco meno di 15 minuti di trasmissione, ma più che sufficienti per far vivere ai ‘giudici’ e ai telespettatori una vasta gamma di emozioni: dalla commozione per il racconto di mamma Rosa – che ha ricordato lo shock quando i medici diagnosticarono la sindrome a Niccolò ancora neonato e la ‘rinascita’ quando, vedendolo sorridere, gli promise “Tu non subirai mai la vita, ma la vivrai. La vivrai intensamente” – al ballo, scatenato e liberatorio, che ha coinvolto tutti sulle note di “Tranne te” del rapper Fabri Fibra, con tanto di incredibile performance di ballo da parte di Pietro.

Ed ancora i tanti traguardi raggiunti (letteralmente, se si considera che Niccolò ha percorso quattro volte la maratona di New York) e l’onore di aver servito un pasto a Papa Francesco (“Ha mangiato di tutto e di più”, ha rivelato con meravigliosa innocenza Niccolò rispondendo a una domanda di Gerry Scotti) nel corso della sua visita ad Asti.

Per maggiori informazioni: http://www.albergoetico.it; https://www.facebook.com/hotelabergoeticoasti; su Instagram: albergo_etico; comunicazione@albergoetico.asti.it