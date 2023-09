Ucraina, nuova ondata di attacchi russi: missili e droni su Odessa

(Adnkronos) - Almeno una donna è rimasta ferita nella nuova ondata di attacchi russi, con droni e missili, contro varie regioni dell'Ucraina. "I terroristi russi hanno attaccato la regione di Odessa con droni e con due diversi tipi di missili - ha denunciato via Telegram il governatore, Oleg Kiper - Un civile è rimasto ferito". Sono stati colpiti, secondo il governatore, parte dell'infrastruttura portuale e un edificio, "non residenziale", dove si è registrato un incendio. Segnalati danni a un magazzino e in un'abitazione. Secondo le forze ucraine, i russi hanno attaccato Odessa con 19 droni Shahed e due missili da crociera supersonici Onyx. Missili Kalibr, hanno riferito, sono stati usati per colpire altre regioni ucraine. L'esercito ucraino ha confermato di aver abbattuto 19 droni e 11 missili Kalibr, più altri due sulle regioni di Mykolaiv e Kirovohrad.