A Pocapaglia il 14 e 15 ottobre torna “La Roeroica”, il 4° Raduno MTB Vintage del Roero

Il Roero si prepara a vivere un nuovo emozionante appuntamento con la bicicletta d'epoca: “La Roeroica”, il 4° Raduno MTB Vintage del Roero. Un evento imperdibile per tutti gli amanti delle due ruote che si terrà domenica 15 ottobre 2023 alle ore 10 con partenza da America dei Boschi a Pocapaglia.

La novità di quest’anno è la “Roeroica Experience” di sabato 14 ottobre, quando alle ore 14, partendo sempre dall’America dei Boschi sarà già possibile partecipare con MTB a pedalata assistita o muscolari moderne ed immergersi in un percorso che condurrà i partecipanti attraverso le affascinanti località di Pocapaglia e Bra. Per partecipare a “La Roeroica”, è necessario effettuare le preiscrizioni online entro il 30 settembre 2023 o il giorno dell’evento, compatibilmente con i posti disponibili.

Visitare il sito web ufficiale all'indirizzo www.roeroica.com/laroeroica e seguire le istruzioni per completare la registrazione. È la bicicletta d’epoca la vera essenza di questo evento. “La Roeroica” è dedicata infatti a tutti coloro che amano la storia delle due ruote e desiderano vivere un'esperienza autentica.

Quest'anno, per partecipare, occorre essere in sella a una MTB Vintage antecedente l'anno 2000. Sarà un'occasione unica per mettere alla prova la passione e lo stile su biciclette d'epoca meravigliosamente restaurate. Protagonista di questa giornata sarà la meravigliosa terra del Roero. Si andrà infatti alla scoperta dei sentieri del Roero, una delle zone più affascinanti e pittoresche del Piemonte. Ogni pedalata porterà alla scoperta di paesaggi mozzafiato, vigneti, colline ondulate e boschi secolari. “La Roeroica” è molto più di una semplice gara in bicicletta, è un'autentica immersione nella bellezza naturale e nella storia di questa regione. “La Roeroica” è aperta a tutti i biker che condividono la passione per le biciclette d'epoca e l'amore per la natura. L’evento sarà occasione per incontrare altri appassionati, condividere storie e scoprire nuovi amici con interessi simili. L'atmosfera sarà calorosa e accogliente, e il Roero vi sorprenderà con la sua ospitalità.

“Vi aspettiamo numerosi per vivere una giornata indimenticabile alla scoperta dei tesori nascosti del Roero – è l’appello degli organizzatori de “La Roeroica” -. Preparatevi a pedalare attraverso la storia su biciclette d’epoca impeccabilmente conservate, immergervi nella bellezza naturale di questo territorio e condividere momenti speciali con altri appassionati di ciclismo”.

Durante i due eventi sarà presente un’area hospitality con stand di collezionisti appassionati di mtb e componentistica vintage, case produttrici di mountain bike muscolari e e-bike ed alcuni stand dedicati all’abbigliamento sportivo.