Addio a suor Cherubina, decana delle Carmelitane di Mondovì

Lutto nel Monregalese per la scomparsa di suor Cherubina.



Decana della suore Carmelinate, Agnesina Nicolino era nata il 20 gennaio 1922 a Nucetto. Entrata nel collegio delle Domenicane di Carassone nel 1939, ha dedicato tutta la sua vita in missioni in Italia e all’estero.



Nel 2020, quando la pandemia non consentiva visite o festeggiamenti, in occasione dei suoi cento anni, il sindaco di Nucetto le aveva fatto recapitare un omaggio a nome di tutta la popolazione per ringraziarla del suo impegno a favore del prossimo.



Si è spenta nella casa di riposo delle Suore Domenicane di Carassone all’età di 101 anni.

Dopo i funerali, tenuti nella mattinata di martedì 26 settembre nella Cappella del Convento delle Suore Domenicane San Tommaso D'Aquino a Carassone, Suor Cherubina riposerà nel cimitero di Nucetto.