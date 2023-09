Cuneo, la storia infinita di piazza Costituzione continua: ancora senza agibilità i box interrati del complesso “Agorà”

Nessuna novità sostanziale nella decennale vicenda burocratica e amministrativa che riguarda l’area di piazza della Costituzione a Cuneo e, nello specifico, il complesso abitativo “Agorà”. Una vicenda che si trascina da tempo e che ha visto coinvolti almeno dieci amministratori comunali diversi – di cui alcuni ancor oggi in attività – e che sembrava aver raggiunto alla fine del 2021 un punto di svolta.



Ugo Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni) ha interpellato l’amministrazione nel corso del consiglio comunale chiedendo aggiornamenti in relazione all’agibilità di alcuni dei box auto sotterranei del complesso, ancora non pervenuta. “Abbiamo già sollevato il problema quattro mesi fa, quando la cosa è spuntata fuori in una riunione di condominio” ha detto nel proprio intervento il decano del consiglio comunale.



“Saremo forse ripetitivi ma cominciamo a pensare che non si tratta di mancanza di volontà quanto di impossibilità vera e propria di diramare completamente una situazione ormai così complicata – ha aggiunto Sturlese - . Certamente le responsabilità sono lontane e condivise, e dopo l’accordo preliminare proposto da Eurofim nel 2000 di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia. Ma questo non deve essere una giustificazione: credo che un po’ di vergogna, non fosse altro per la durata della vicenda che batte ogni record, la maggioranza dovrebbe provarla”.



Il collega di minoranza Beppe Lauria ha definito “kafkiana” la situazione in cui un interpellante finisca per ammettere come non ci possa essere soluzione a una tematica cittadina: “Non si può continuare, ancora, con questa ‘storia infinita’. Di chiunque sia o sia stata la colpa ora serve trovarla, questa soluzione. Credo si figurino anche problemi di tipo economico in capo ai proprietari, perché se uno volesse mai vendere la propria proprietà non potrebbe farlo”.

Spedale: "Pronti a sollecitare gli amministratori di condominio"

La risposta all’assessore Alessandro Spedale, che ha sottolineato come la variazione catastale – conditio sine qua non per l’accordo dell’agibilità dei box interrati – non sia ancora stata perfezionata da parte del Comune. L’intenzione, ovviamente, è di farlo quanto prima.



“Per quanto riguarda i garage c’è stata una prima interlocuzione con i quattro amministratori di condominio del complesso ma le risposte non sono ancora arrivate – ha aggiunto Spedale - . Presto li convocheremo e continueremo a monitorare la situazione, ma è bene chiarire che le cose, specie negli ultimi anni, si sono mosse verso la risoluzione totale della faccenda. E che l’agibilità dei box non è un diritto ma un atto conclusivo di un progetto edilizio”.