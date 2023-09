Cuneo si trasforma: un evento per raccontare la città del futuro, tra progetti e cantieri PNRR

“Cuneo si trasforma. Progetti e cantieri PNRR per la città futura” è il titolo di un evento rivolto alla cittadinanza che si svolgerà a Cuneo, venerdì 6 ottobre 2023 (Cinema teatro Monviso, dalle 16.30 alle 19.30).

L’incontro è dedicato a tutti i cittadini e le cittadine che sono interessati a conoscere gli interventi che saranno realizzati nel periodo 2023-2026 sul territorio comunale, grazie agli oltre 50 milioni di euro del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che l’Amministrazione è riuscita ad attrarre.

Già è attivo sul sito del Comune di Cuneo un quadro sintetico degli oltre 30 interventi a cui si sta lavorando (https://www.comune.cuneo.it/il-pnrr-e-i-grandi-cantieri-di-cuneo/il-pnrr-a-cuneo.html), ma l’obiettivo è di iniziare, proprio con l’evento del 6 ottobre, il racconto puntuale e trasparente ai cittadini dello svolgimento dei progetti in capo al Comune di Cuneo. Sarà il Dottor Bruno Giraudo (Dirigente coordinatore tavolo tecnico PNRR Comune di Cuneo) a presentare i cantieri che nasceranno. Elena Bottasso (Responsabile Ufficio Studi Fondazione CRC - Cabina di regia Strategia Cuneo 2030) presenterà invece i progetti PNRR di responsabilità di altri enti del territorio.

Il racconto dei progetti sarà preceduto da alcuni interventi su come le città oggi in Italia stanno cambiando, quali le sfide e le nuove prospettive di sviluppo sociale, economico-commerciale e architettonico-urbanistico. Per questo sono stati invitati a intervenire Magda Bolzoni (Politecnico di Torino), sul tema delle dinamiche sociali; Elena Franco, esperta dinamiche di valorizzazione del commercio urbano e l’architetto Francesco Dal Co (Istituto Universitario di Architettura di Venezia, direttore di Casabella), sugli aspetti urbanistici e architettonici della città che cambia.

L’incontro, infine, vuole offrire qualche chiarezza in più sul tanto spesso citato PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza). Il compito è stato affidato a Roberto Amore, Consigliere economico della Rappresentanza in Italia della Commissione europea.

“Rivolgo un invito cordiale alla cittadinanza” dice la sindaca Patrizia Manassero “a partecipare a questo momento informativo che abbiamo pensato come occasione per conoscere come cambierà Cuneo in un tempo breve e perché nasceranno tanti cantieri. C’è un grande lavoro che si sta facendo negli uffici del Comune per non perdere nessuna opportunità che nei mesi e anni scorsi si sono aperte grazie al Pnrr. Non si è mai verificato che in un tempo così breve ci fossero così tanti progetti da accompagnare”.

L’evento ha il patrocinio dell’ordine degli ingegneri, degli architetti, dell’ordine dei periti industriali della Provincia di Cuneo e del Collegio dei Geometri.