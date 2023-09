Nuove attrezzature per i Vigili del Fuoco di Racconigi

Grazie ad un contributo regionale di 5.128,20 euro il Comando dei Vigili del Fuoco Volontari di Racconigi ha avuto la possibilità di acquistare nuove attrezzature indispensabili per salvare persone in situazioni di pericolo.

Nello specifico, spiega il Capo Distaccamento Andrea Bordese: “grazie a questo contributo avremo a disposizione il kit pneumatico di sollevamento, uno strumento indispensabile nei casi in cui è necessario sollevare o spostare, anche di pochi centimetri (il necessario per sfilare da sotto una persona, o per inserire sostegni) dei corpi disaggregati, senza organi di presa e senza punti di appoggio certi, quali per esempio dei veicoli incidentati o delle macerie da crollo, con poco spazio per operare, in luoghi quasi inaccessibili”.

“Queste nuove attrezzature, fondamentali nelle situazioni di pericolo, renderanno più semplice ed efficace il prezioso lavoro dei volontari, che, grazie alla loro abnegazione, disponibilità e alla loro conoscenza puntuale del territorio, svolgono un servizio indispensabile per i cittadini, che deve essere sostenuto il più possibile”, commenta il sindaco di Racconigi Valerio Oderda.

Aggiunge il consigliere Enrico Mariano: “Il distaccamento dei Vigili del Fuoco è un orgoglio non solo racconigese, ma di tutto il territorio. Un sincero grazie a chi si prende cura della vita dei cittadini e dell’integrità dell’ambiente”.

Conclude infine il Presidente dell’Associazione Compagnia di Santa Barbara Aldo Fissore: “Un doveroso grazie per l’erogazione di questo contributo, che ricadrà sul territorio e sui cittadini: lo scopo dell’Associazione Compagnia di Santa Barbara è quello di promuovere la sicurezza del territorio acquisendo fondi di finanziamento volti a migliorare l’efficienza dei locali, delle attrezzature e dei mezzi necessari ai Volontari del Comando Vigili del Fuoco di Racconigi per eseguire i numerosi interventi tecnici urgenti a servizio dei cittadini”.