Oggi ad Andonno l'ultimo saluto all'ultracentenaria Caterina Pepino

Saranno celebrati oggi, martedì 26 settembre alle 15, nella parrocchiale di Sant'Eusebio ad Andonno, i funerali di Caterina Pepino, di ben 101 anni.

L'ultracentenaria aveva festeggiato a fine luglio il suo compleanno con parenti e amici alla casa di riposo Istituto Imberti Grandis di Valdieri, che la ospitava da tempo.

Originaria di Andonno, si era trasferita a Borgo San Dalmazzo negli anni '40. Qui veva gestito per lungo tempo una storica osteria in via Roma, insieme al marito Martino Rosso. La coppia aveva avuto tre figli: Carla, Agnese e Antonio. Dopo essere rimasta vedova aveva deciso di ritornare in valle Gesso. Una vita, la sua, segnata anche dal dolore per la perdita di due dei tre figli, Agnese e Antonio.

Caterina Pepino lascia la figlia Carla, la nuora Carla, i nipoti Monica con Piero, Mauro con Enza, Antonella con Claudio, Silvia con Andrea, Alessandro, Donatella, i pronipoti Davide, Andrea, Paolo, Leonardo, Martina, Francesco e parenti tutti.