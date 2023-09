Medicina interna: specialisti a convegno all'Ospedale Ferrero di Verduno

Venerdì 29 e sabato 30 settembre l’Auditorium dell’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno sarà sede del congresso “Medicina Interna 2023 - Clinica e Ricerca si incontrano”, un appuntamento di due giorni per discutere le principali evoluzioni scientifiche in tema di innovazione diagnostica e terapeutica nel campo della Medicina Interna.

Il congresso, presieduto dal dottor Fulvio Pomero (direttore Dipartimento Area Medica dell’Ospedale “Ferrero” di Verduno e direttore Dipartimento Ricerca Fadoi), ospiterà gli interventi di molti esponenti di spicco della comunità medica e infermieristica provenienti da tutta Italia, con una partecipazione importante tra i relatori dei professionisti operanti presso l’Asl Cn2 sia in ospedale che sul territorio.

Il convegno, organizzato con il supporto della Fadoi (Federazione Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti) e della Animo (Associazione Nazionale Infermieri Medicina) avrà carattere residenziale e coinvolgerà 100 operatori sanitari, tra medici e infermieri.

Attraverso i convegni e i corsi di formazione che ciclicamente si tengono presso l’Auditorium della Fondazione Ospedale, il nosocomio “Ferrero” di Verduno si sta qualificando sempre più, oltre che come moderno luogo di diagnosi e di cura, anche come centro di formazione e ricerca per i professionisti del settore.