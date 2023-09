“Storie di Masche, storie di paure!”: a Chiusa di Pesio uno spettacolo per la festa dei nonni

Domenica 1° ottobre alle ore 15.30 presso il Centro Incontro Anziani in Via G. Mauro, 8 a Chiusa di Pesio, in occasione della Festa dei Nonni, il Collettivo Scirò e Daniela Febino presentano il loro ultimo spettacolo “Storie di Masche, storie di paure!”.

Una narratrice e due attrici in scena riprendono la tradizione popolare piemontese e, tra pozioni e incantesimi, affrontano insieme ai bambini paure e misteri. I racconti di Langa e delle masche si uniscono al gioco e si trasformano in avventure buffe che esorcizzano ogni timore.

Allestimento scenico Beppe Pepe.

L’evento rientra nella programmazione del Bando “Space 2023” della Compagnia di San Paolo.

Lo spettacolo è a ingresso libero.