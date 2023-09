Cuneo, lanci di uova e citofoni divelti in corso Giolitti. Manassero assicura: “Attenzione sempre alta”

Entrano (di nuovo) in consiglio comunale le tensioni che caratterizzano corso Giolitti a Cuneo. Nella serata di ieri – lunedì 25 settembre – il consigliere Beppe Lauria ha infatti interpellato la giunta e la sindaca Patrizia Manassero rispetto a quanto avvenuto nella serata di venerdì 22 settembre, quando un intero pomeriggio di disordini più e meno violenti hanno portato al lancio di un uovo da un palazzo verso un gruppo di extracomunitari; spropositata la reazione, con questi ultimi che sono entrati nel condominio urlando e arrivando quasi ad aggredire una donna con un figlio minorenne (coinvolto anche il marito, tornato a casa con urgenza dal lavoro e bloccato all’entrata del palazzo da cinque persone).



“Il fatto che qualcuno cerchi di entrare in maniera aggressiva nella casa di un’altra persona, seppur ‘stimolato’, lo vedo come qualcosa di allarmante – ha detto il consigliere - . Qual è la posizione dell’amministrazione comunale? Credo possa essere utile chiedere l’aiuto di forze militari nelle strade, rimuovere le panchine di corso Giolitti e chiudere qualche attività commerciale notturna. Vero che, spostate da lì, queste persone andranno da un’altra parte ma credo anche che sia necessario fare qualcosa per risolvere una situazione ormai diventata insostenibile”.



Il consigliere ha anche mostrato all’assise la fotografia di un citofono proprio di corso Giolitti, con alcune placche con i nomi divelte e diverse tracce di sangue: “Mi arriva in questo momento – ha commentato - . Prendo del fatto che, mentre noi siamo qui a parlare, qualcuno pensa bene sia sensato mettersi a prendere a pugni un citofono”.





Armellini: "Cuneo ha due facce. E una ha paura di uscire di casa"

La situazione di corso Giolitti impensierisce e preoccupa l’intero consiglio comunale. Specialmente Paolo Armellini (Indipedenti) che ha bacchettato l’amministrazione comunale attuale e quelle precedenti per aver “agito tardivamente e senza il piglio necessario”: “Mi sembra di vedere due Cuneo – ha detto - , una che passeggia, fa aperitivi, partecipa agli eventi e una che non riesce più a uscire di casa per paura. Dovete rendervene conto, e concentrare la vostra attenzione anche sulla seconda categoria di persone”.



“Il permissivismo ha portato a questa realtà – gli ha fatto eco Franco Civallero (FI) - . Drastica soluzione togliere le panchine ma se diventano ricettacoli di degrado è meglio così. Come sarebbe opportuno aumentare controlli e sanzioni, cercare dei deterrenti”.



Per Noemi Mallone (FdI) la situazione è “di difficile risoluzione, almeno nel breve termine. I residenti sono molto spaventati e serve un’azione coordinata tra forze di vigilanza per poter agire con efficacia”.



Chi invece non ha gradito i suggerimenti proposti da Lauria è stata la neo nominata capogruppo del Partito Democratico Claudia Carli: “Le città militarizzate non ci piacciono molto – ha chiarito - . Crediamo invece una presenza assidua di forze dell’ordine e istituzioni, come già c’è, possa funzionare. Siamo presenti, corso Giolitti è sotto la lente d’ingrandimento”.



“Mi spiace che Beppe abbia messo la questione in questi termini – ha aggiunto Ugo Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni) - : semplificare le cose in questo modo e assumere un atteggiamento così provocatoriamente securitario, credo faccia poco onore alla sua intelligenza. Nessuno continua a chiedersi come si è arrivati a questo punto e dove andremo a finire, e pare assurdo che si pensi di risolvere un problema così serio togliendo delle panchine. Rischiamo, alla lunga, di disincentivare anche chi sta già lavorando per il bene del quartiere”.

Domani (27 settembre) l'incontro del tavolo ordine e sicurezza

La sindaca Patrizia Manassero ha preso la parola e sottolineato la preoccupazione della giunta e della maggioranza comunale per i fatti di venerdì 22 settembre: “Abbiamo bisogno di una città più serena e dobbiamo fare di tutto perché sia così. L’attenzione sulle aree in sofferenza come corso Giolitti c’è e non è mai calata, ma è un tema complesso che vive la nostra Cuneo come qualunque altra città del mondo”.



“Mercoledì saremo al tavolo di ordine e sicurezza in Prefettura – ha aggiunto Manassero - , e ovviamente parleremo anche di quanto accaduto valutando insieme alle forze dell’ordine un modo per coordinare nuovi interventi: è chiaro però che la nostra situazione non giustifica lo spostamento di militari nelle strade, come anche la rimozione delle panchine (almeno ad oggi). Lo stesso giorno, poi, il Questore incontrerà il quartiere Cuneo centro”.