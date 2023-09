Tre ministri e sei presidenti di Regione agli Stati Generali dell'Export al Centro Ricerche Ferrero di Alba

Conto alla rovescia in vista dell'appuntamento albese con gli Stati Generali dell’Export: una vera e propria “Cernobbio dell’Export” dedicata ai temi dell’export e del Made in Italy per discutere, con l’aiuto di oltre 70 autorevoli rappresentanti della politica, dell’economia, delle associazioni, su attualità, prospettive, sfide legate a un settore che con oltre 600 miliardi di euro è vitale per l’economia italiana.

L'evento si terrà tra venerdì 29 e sabato 30 settembre al Centro Ricerche Ferrero di via Pietro Ferrero ad Alba. A organizzarlo il Forum Italiano dell'Export, presieduto da Lorenzo Zurino, primo think tank specificamente dedicato alla discussione e al confronto sull’export e il Made in Italy che raggruppa 2.067 imprese, istituzioni e associazioni per un totale di circa 200 miliardi di euro di fatturato. Il Forum ha come obiettivi migliorare la conoscenza delle opportunità nei mercati europei e internazionali, facilitare lo scambio di idee e punti di vista, contribuire alla crescita economica italiana, dimostrare le potenzialità del nostro Paese e aprire nuove opportunità di business.

Nel fitto programma della due giorni l'evento albese prevede gli interventi dei ministri Adolfo Urso, Raffaele Fitto e Antonio Tajani, di sei presidenti di Regione (il piemontese Alberto Cirio, il pugliese Michele Emiliano, l'emiliano Stefano Bonaccini, il ligure Giovanni Toti, il siciliano Renato Schifani e il marchigiano Francesco Acquaroli), oltre a sindaci, rappresentanti di grandi aziende, banche e associazioni di categoria, chiamate a confrontarsi sul futuro di un settore strategico per l’Italia.

VENERDI’ 29 SETTEMBRE

ORE 10:00

Apertura dei lavori

- Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte

- Carlo Bo, Sindaco della Città di Alba

- Antonio Di Stasio, Generale di Brigata Legione Carabinieri Piemonte e Val d'Aosta

- Luca Robaldo, Presidente della Provincia di Cuneo

- Lorenzo Zurino, Presidente del Forum Italiano dell’Export

- Adolfo Urso, Ministro per il Made in Italy e le Imprese (Invitato)

Ore 11.00 Panel “Made in Italy, Agricoltura, Enogastronomia e Dieta Mediterranea”

Introduce Andrea Benetton, CEO di Cirio Agricola e Agricola e componente del Board IEF e ne discute con:

- - Luigi Scordamaglia, Consigliere Delegato Filiera Italia

- - Gian Carlo Caselli, Già Procuratore, Presidente del Comitato scientifico della Fondazione Osservatorio agromafie

- - Marco Lavazza, Vice Chairman LAVAZZA S.P.A.

- - Francesco Pugliese, Vicepresidente Nazionale Confcommercio

- - Oliviero Giacomo Falconi, Responsabile Servizio Agri Banking BPER Banca

- - Ettore Prandini, Presidente Nazionale Coldiretti

ORE 11.45 Intervista al Ministro Raffaele Fitto

Ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

ORE 12:45 Intervista a Umberto Quadrino

Presidente Tages Capital Sgr

ORE 15:00 Panel “Il Sistema Paese”

Introduce Giorgio Rusconi, della Rusconi Law Firm, Presidente IEF Lombardia e ne discute con:

- Matteo Zoppas, Presidente ICE - Agenzia per la promozione all’estero delle imprese italiane

- Antonio De Matteis, Ceo di Kiton S.p.A.

- Pierluigi Cocchini, Amministratore delegato La Rinascente S.P.A.

- Marco Mandelli, Chief Corporate & Investment Banking Officer di BPER Banca

- Ilaria Cavo, Vicepresidente Commissione Attività Produttive Camera dei Deputati

- Andrea Prencipe, Rettore Luiss Guido Carli

- Katia Da Ros, Vicepresidente e Amministratore Delegato di Irinox e Vicepresidente di Confindustria

- Eduardo Teodorani Fabbri, Chairman ANIVAD S.P.A

- Gaetano Frulli, Presidente Nuova Fiera del Levante

ORE 16:00 Panel “Il Territorio si racconta: il Piemonte”

Introduce Antonio Graziano, CEO Gruppo Rigenera e membro del Board IEF, modera Giuliana Cirio, Direttore Generale Confindustria Cuneo e ne discute con:

- Marco Gay, Presidente Confindustria Piemonte

- Andrea Tronzano, Assessore Regionale al Bilancio e Sviluppo Economico

- Fabrizio Ricca, Assessore Internazionalizzazione Regione Piemonte

- Dario Peirone, Presidente Ceipiemonte

- Mauro Gola, Presidente Camera di Commercio di Cuneo

- Guido Saracco, Rettore Politecnico di Torino

- Giuseppe Aimi, Responsabile Direzione Territoriale Nord Ovest di BPER Banca

- Licia Mattioli, Amministratore Delegato Mattioli SPA

ORE 16:45 Intervista a Flavio Briatore

Consiglio di Amministrazione Majestas

ORE 17.15 Intervista a Matteo Marzotto

Presidente Minerva Hub

ORE 17:45 Intervista a Virginia Borla

Executive Director, Business Governance Banca dei Territori INTESA SANPAOLO

SABATO 30 SETTEMBRE

ORE 09:00 Registrazione partecipanti

Ore 09:50 Saluti iniziali

Benedetto Lipari

Generale di Divisione, Comandante Regionale Piemonte e Valle d'Aosta della Guardia di Finanza

ORE 10:00

Panel “Banche e Territori nel processo di internazionalizzazione del Made in Italy”

Introduce Francesco Corbello, partner di Dubai Investment Development Agency e ne discute con:

- Alessandro Decio, Amministratore Delegato Banca Desio e Brianza

- Stefano Vittorio Kuhn, Chief Retail & Commercial Banking Officer di BPER Banca

- Oscar Farinetti, Fondatore Eataly

- Alfonso Dolce, Chief Executive Officer, DOLCE&GABBANA

- Elbano De Nuccio, Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

- Domenico De Angelis, Condirettore Generale di Banco BPM

- Marco Gubitosi, Partner Legance Avvocati

- Pasquale Casillo, Presidente CDA Banca Popolare di Bari

- Giuseppe Ghisolfi, Consigliere WSBI (Istituto Mondiale delle Casse di risparmio), Consigliere CNEL, Direttore Banca Finanza

- Enrico Berruti, Direttore corporate di Gruppo Banca di Asti

ORE 11:45 Intervista Stefano Pontecorvo

- Presidente Leonardo S.P.A., Vicepresidente Forum Italiano dell’Export

ORE 12:30 Panel “Infrastrutture e Trasporti”

Introduce Riccardo Maria Monti, componente del Board IEF e ne discute con:

- - Leonardo Massa, Managing Director MSC Crociere

- - Claudio Andrea Gemme, Presidente Fincantieri Infrastrutture

- - Luigi Corradi, Amministratore delegato di Trenitalia

- - Andrea Del Moretto, Responsabile Servizio Large Corporate di BPER Banca

- - Claudio Oliviero, Responsabile della Direzione Centrale Dogane dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

ORE 15:00 Panel “Geopolitica”

Introduce On. Marco Minniti, Presidente Fondazione Med’Or che terrà Keynote speech su “Situazione Geopolitica del Mediterraneo” e ne discute con:

- Umberto Vattani, Presidente Venice International University

- Piero Fassino, Componente Commissione Difesa già Ministro Commercio Estero

- Angelino Alfano, Socio e Leader del Focus Team Public International Law & Economic Diplomacy BonelliErede, Presidente Gruppo Ospedaliero San Donato

- Stefano Bellucci, Responsabile Servizio Global Transaction Banking di BPER Banca

- Anna Mareschi Danieli, Presidente Confindustria Slovenia, Vice Chairwoman Acciaierie Bertoldi Safau S.P.A.

ORE 16.00 Intervista a Jacob Agam

Fondatore Vertical Capital Group

ORE 16:30 Intervista ai Sindaci d’Italia

Interverranno:

- Antonio Decaro, Sindaco di Bari

- Marco Bucci, Sindaco di Genova

- Marco Fioravanti, Sindaco Ascoli Piceno

- Massimo Grillo, Sindaco di Marsala

- Luigi Brugnaro, Sindaco di Venezia

ORE 17.30 Intervista ai Presidenti di Regione

Interverranno:

- Alberto Cirio, Presidente Regione Piemonte

- Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia

- Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia-Romagna

- Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria

- Renato Schifani, Presidente Regione Sicilia

ORE 18:15 Intervista a Robert Allegrini

Presidente National Italian American Foundation NIAF (in collegamento da Washington D.C.)

ORE 18.30 Chiusura quinta edizione Stati Generali dell’Export con

- Antonio Tajani, Ministro degli Afari Esteri e della Cooperazione Internazionale (TBC)

- Lorenzo Zurino, Presidente del Forum Italiano dell’Export.