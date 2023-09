Corsi post diploma: un valido aiuto nella ricerca del lavoro

Oggi il mondo del lavoro richiede sempre più specializzazione, non solo a livello teorico ma anche pratico. Questo scenario impone ai giovani che si affacciano sul mercato del lavoro ad avere un bagaglio di conoscenze sempre più specifico e dettagliato in base al raggio d’azione nel quale vogliono impiegarsi. Un monito a fare di più e meglio, ma che non si “risolve” soltanto con l’iscrizione all’università, un percorso non tracciato per tutti.

Molti sono, infatti, gli ambiti in cui si richiedono conoscenze ad hoc per le quali non è necessaria una laurea. E allora come fare? Seguendo dei corsi professionalizzanti che consentono di acquisire le conoscenze necessarie per promuovere un più veloce inserimento nel mercato del lavoro. Il riferimento è, ad esempio, ai corsi post diploma di IFOA o di altri istituti o scuole di formazione accreditati che propongono percorsi di formazione professionale a cui si può accedere tramite il diploma di maturità. Vediamo come funzionano.

Cosa sono i corsi professionalizzanti post diploma

I corsi post diploma, attivi nel nostro Paese ormai da diversi anni, aprono la strada a un percorso professionalizzante che consente di proseguire gli studi oltre l’università. Percorsi di studio a cui si può accedere a seguito del conseguimento della maturità e che forniscono una specializzazione in determinate aree tematiche, per ricoprire ruoli e svolgere specifiche funzioni in alcuni settori aziendali.

Alcuni sono a pagamento mentre altri sono gratuiti, erogati dagli enti locali e cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo. La particolarità di questi corsi sta nel fatto che attraverso una didattica innovativa, la preparazione che viene fornita è particolarmente orientata al lavoro, specifica in base alle aree di riferimento, con un focus sul personal empowerment che punta a rafforzare le soft skills.

In base al settore, la preparazione fornita è altamente tecnica grazie a competenze verticali che consentono di formare figure qualificate e molto richieste dalle aziende di settore. Questa la differenza principale rispetto al mondo dell’università che, invece, fornisce un bagaglio di conoscenze più generico e teorico.

Perché i corsi professionali aiutano a trovare lavoro

Il grande vantaggio offerto dai corsi professionali post diploma è quello di offrire una preparazione tecnica e specifica di alto livello, requisito basilare per le aziende che oggi sono in cerca di personale. La garanzia di scegliere un percorso di questo tipo è, dunque, quella di avere un’alta percentuale di inserimento a livello occupazionale.

Questo è merito della proposta formativa sempre all’avanguardia e specifica che si rinnova di anno in anno in base alle richieste che provengono direttamente dal mondo del lavoro. In base alle figure professionali più ricercate dalle aziende, i corsi si evolvono e si perfezionano. Questi non si focalizzano solo sulla teoria ma propongono anche molte ore di pratica con momenti in azienda e un corpo docenti di gran merito.