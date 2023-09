Le 5 località sciistiche in Italia preferite dagli inglesi

L'Italia è un paese che vanta una ricchezza di tesori naturali e culturali invidiabile in tutto il mondo. Oltre ai suoi famosi 8.300 km di costa e alle città d'arte, il paese offre un vero paradiso per gli appassionati degli sport invernali grazie ai suoi circa 6.700 km di piste da sci e quasi 2.000 impianti di risalita. Sono moltissimi infatti i turisti nostrani e stranieri che ogni anno si concedono una bella vacanza sulla neve.

Ma la montagna non è solo sinonimo di sport, bensì anche tradizione enogastronomica, accoglienza, divertimento, eventi e manifestazioni su misura per il turista. La montagna rappresenta l'occasione perfetta per riposare e concentrarsi su se stessi, lontano dal caos della città e in stretto contatto con la natura.

In questo panorama di eccellenza, l'Italia offre alcune delle più famose e rinomate località turistiche, adatte ai gusti e alle esigenze di connazionali e stranieri che amano la neve e gli sport invernali. In questo articolo scopriremo alcune delle località preferite dai turisti inglesi per una settimana bianca sugli sci. Tra le varie destinazioni, ci sono sicuramente quelle che offrono i servizi migliori e che meritano una visita da parte degli appassionati degli sport invernali!

5 mete sciistiche che amano gli inglesi

La stagione sciistica 2023/24 è ormai alle porte e, come accennato in precedenza, l'Italia offre davvero il pacchetto completo per godersi una bella vacanza sulla neve. Di seguito scopriremo le località preferite dai turisti inglesi per la loro settimana bianca. Queste sono sicuramente tra le mete più famose e prestigiose del nostro Paese, ma rappresentano solo una piccola parte dell'intera offerta turistica legata agli sport invernali. Infatti l'Italia vanta numerosi centri sciistici più piccoli e meno frequentati, ma non per questo meno affascinanti o degni di interesse per gli amanti della neve. Ma adesso scopriamo insieme le 5 località preferite dai turisti inglesi:

Claviere (Piemonte). Claviere si trova proprio al confine con la Francia ed è l'ultima località sciistica in territorio italiano prima di varcare questa frontiera. Nella versione inglese della pagina Claviere ski resort di vialattea.it, ad esempio, è possibile trovare tante informazioni su una delle località sciistiche in Italia preferite dagli inglesi direttamente nella loro lingua madre. La cittadina, situata in una valletta pianeggiante sul Colle del Monginevro, dista solo 2 km da Montgenèvre. Da Claviere si può salire fino al Colle Bercia, che si trova a 2293 m di altitudine, grazie alle due seggiovie quadriposto disponibili. Qui si possono ammirare panorami mozzafiato e sciare su piste immerse nei boschi di larici e abeti. La stazione offre un totale di 17 piste rosse, 6 piste nere e 10 piste blu. Dal Colle Bercia è possibile scendere verso Cesana Torinese e raggiungere altre località della Vialattea, mentre la seggiovia Col Boeuf porta gli sciatori oltre confine verso Montgenèvre. Chi è meno esperto può tornare a Claviere utilizzando la pista blu che collega le due località dal fondovalle, mentre i più esperti non possono perdere l'opportunità di scendere lungo la pista nera n. 100 che parte dal Colletto Verde a 2560 m di altitudine.

Cevinia (Val d'Aosta). Cervinia è un'emozionante gemma incastonata nella splendida Val d'Aosta. Il soprannome di "Perla" che le è stato conferito non sorprende affatto coloro che scelgono di visitarla. Il comune di Valtournenche regala un panorama immacolato e incantevole da ottobre a maggio, trasformando la località in un paradiso invernale, soprattutto per i turisti inglesi che cedono al fascino di questa piccolo gioiello. Tra le numerose piste da sci, spicca la rinomata "Ventina", un percorso lungo 11 km che scende dal Plateau Rosà fino a raggiungere Cervinia a 2000 metri di altitudine. Questa pista, che attraversa l'omonimo ghiacciaio, è un vero e proprio capolavoro degli sport invernali.

Selva di Val Gardena (Dolomiti). Il magnifico scenario delle Dolomiti, riconosciute Patrimonio dell'UNESCO, avvolge Selva di Val Gardena, un piccolo paradiso incastonato tra i massicci del Sassolungo, del Puez e del Gruppo del Sella. Questa località è un perfetto connubio tra servizi moderni e all'avanguardia e la bellezza della tradizione, anche culinaria. Aspetto molto apprezzato dai turisti inglesi. Qui lo sport si fonde con il relax, in perfetta armonia con la meraviglia della natura circostante. Nel periodo invernale, Selva di Val Gardena è amata dagli sciatori e dagli snowboarder che la considerano un autentico "patrimonio", ma negli ultimi anni anche i passeggiatori con ciaspole apprezzano i suoi sentieri immersi nella natura.