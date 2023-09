LIM Chocolate: viene del cuneese il cioccolato artigianale che conquista i palati di tutto il mondo

Il cuneese non è solo terra di vini e nocciole: alla sua già enorme ricchezza gastronomica, infatti, si aggiunge anche una vera e propria eccellenza nel mondo del cioccolato artigianale.

Parliamo della storia di successo di LIM Chocolate, laboratorio di cioccolato artigianale che sta conquistando i palati non solo in Italia ma in tutto il mondo, diventando in pochi anni un punto di riferimento nel panorama del cioccolato artigianale.

Fondata da Federico, un appassionato di cioccolato che ha lasciato una carriera in ambito farmaceutico per seguire la sua vera vocazione, LIM Chocolate fonde in ogni tavoletta un connubio di dedizione artigianale, principi etici e sostenibilità ambientale.

L'azienda ha sede a Fossano, dove ogni tavoletta viene prodotta con metodi artigianali. Il laboratorio è diventato un luogo di sperimentazione e innovazione, dove si lavora incessantemente per perfezionare ogni aspetto del processo di produzione, dalla selezione delle fave di cacao alla confezione finale.

LIM Chocolate pone grande enfasi sulla sostenibilità e l'etica in ogni fase della produzione. Dalla selezione delle fave di cacao, provenienti da piccoli produttori etici, alla tostatura e macinazione, ogni passaggio è eseguito con la massima attenzione ai dettagli. Anche l'imballaggio è eco-compatibile, riducendo l'impatto ambientale del prodotto.

La qualità del cioccolato prodotto da LIM Chocolate non è passata inosservata: proprio questa filosofia e approccio nella produzione del cioccolato ha portato l’azienda a ricevere numerosi riconoscimenti internazionali.

L'azienda ha ricevuto numerosi premi, tra cui il Bronze Award 2021 e 2022 dall'Academy of Chocolate e numerosi premi agli International Chocolate Awards 2022, tra cui un argento per la sua tavoletta "Nacional 72%" e un altro argento per "Chuno 75%". Questi riconoscimenti posizionano LIM Chocolate tra i migliori produttori di cioccolato artigianale al mondo.

Oltre alle tavolette premiate, LIM Chocolate offre una gamma di prodotti che spazia dalle creme spalmabili ai "Chuno Nibs", passando per edizioni speciali e confezioni regalo. Ogni prodotto è una celebrazione dell'artigianalità e della diversità, offrendo agli amanti del vero cioccolato un'ampia scelta per soddisfare ogni palato e ogni esigenza.

Il processo di produzione di LIM Chocolate è un esempio eccellente di come un'azienda possa combinare artigianalità, qualità e sostenibilità in un prodotto tanto delizioso quanto etico. Partendo da un piccolo laboratorio nel cuore del cuneese, con la sua dedizione e i suoi numerosi riconoscimenti LIM Chocolate sta dimostrando che il vero cioccolato artigianale può conquistare il mondo, un palato alla volta.

Per scoprire il mondo di LIM Chocolate e la gamma di tavolette di cioccolato artigianale, visita il sito www.limchocolate.com/it/

Inoltre, i più curiosi potranno conoscere meglio LIM e i suoi prodotti anche alla 24^ edizione della Fiera del Marrone in programma a Cuneo dal 13 al 15 ottobre: un'occasione unica per incontrare il fondatore Federico e "toccare con mano" la qualità del suo cioccolato artigianale.