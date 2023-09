Barocco, musica e storia a Mondovì con il Voxonus Quartet in concerto

Sabato 30 settembre alle 21.15 la chiesa de La Vignola ospiterà il concerto barocco "Voxonus Quartet", una delle più importanti formazioni quartettistiche con strumenti originali, nonché cuore del progetto CERQUI (Centro di ricerca sul Quartetto italiano). Il quartetto in residenza del festival è formato da Maurizio Cadossi (violino), Paolo Costanzo (violino), Claudio Gilio (viola) ed Eugenio Solinas (violoncello).

L'evento vanta tra gli altri il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Fondazioni CRT, CRC e Pianfei Rocca de' Baldi. Sì ringrazia inoltre la Cooperativa sociale "Il Melograno" per aver contribuito alla realizzazione del concerto.

"Il concerto si inserisce nella partecipatissima programmazione prevista dal Voxonus Festival in Piemonte per valorizzare luoghi di interesse culturale, come fatto, per esempio, a Saluzzo. In questo caso, passiamo per un luogo dal valore non solo artistico, ma anche sociale. La musica non può che confermare la sua missione di inclusione e formazione. Siamo orgogliosi di poter annoverare nel nostro calendario anche una tappa a Mondovì grazie all'impegno della Cooperativa sociale 'Il Melograno'". Così Claudio Gilio, presidente dell'Orchestra Sinfonica di Savona e direttore artistico del festival.

IL PROGRAMMA. La proposta concertistica è fondata su tre autori pietre miliari del violinismo: Cambini, Viotti, Paganini. Giovanni Battista Viotti ha impresso un'accelerazione importantissima alla tecnica violinistica determinando anche un'evoluzione nella costruzione dell'arco in funzione delle maturate esigenze di emissione sonora. Oltre ai suoi 29 concerti per violino e orchestra, la corposa composizione quartettistica ha occupato un ruolo importante nel lavoro del musicista piemontese, costituendo un ponte fra lo stile del violino accompagnato e una scrittura più corale con uno strutturato dialogo concertato fra i quattro strumenti. Paganini è noto al mondo come il grande virtuoso che si identifica col suo strumento. Sicuramente è stato il più grande violinista del suo tempo, l'unico in grado, all'epoca, di suonare le sue composizioni virtuosistiche. La scrittura per quartetto d'archi riveste parte marginale del suo lavoro compositivo, essendo solo tre i lavori a noi giunti. Il primo violino riveste sempre la parte del protagonista incontrastato ma, a tratti, si intravede la volontà di coinvolgere gli altri strumenti in un dialogo concertante.

IL QUARTETTO. Il Voxonus Quartet, che dà il nome al concerto per importanza e peculiarità della proposta, è nucleo del progetto nazionale CERQUI, ovvero il “Centro di Ricerca sui Quartetti Italiani” dedito alla riscoperta e valorizzazione della produzione quartettistica degli operisti italiani del XVIII e XIX secolo. Attraverso un lavoro di edizione critica con musicologi e professori, e di incisione discografica, la ricerca musicologica del CERQUI, in sinergia con l’attività del Voxonus Quartet, riporta alla luce inedite o misconosciute pagine della musica strumentale italiana, dimostrandone la piena vitalità compositiva anche durante la gloriosa fioritura dell’opera lirica nel Settecento. Il CERQUI è coadiuvato da un comitato scientifico presieduto dal Prof. Lorenzo Mattei (Università degli Studi di Bari) e si avvale della collaborazione di importanti Università Italiane per creare un’autentica sinergia tra musica e musicologia.

IL FESTIVAL

Voxonus Festival è la rassegna di musica barocca e classica dell’Orchestra Sinfonica di Savona. Un circuito di 60 concerti, 22 location e più di 30 interlocutori pubblici e privati che si svolge da giugno a dicembre. Il brand Voxonus nasce in Liguria nel 2011 all’interno del progetto sette-ottocentesco Academia di musici e cantori, ma di lì a poco si sviluppa anche in Piemonte con il format Dalle Alpi al Mare, diventando uno degli appuntamenti più attesi. Il brand si sviluppa in sinergia con i territori, dando vita a narrazioni storico-culturali che ne esaltano l’idea originale: riscoprire la classicità musicale per guardare al futuro.

Concerto a ingresso gratuito.

Per informazioni contattare il numero 3406172142.