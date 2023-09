"Immersioni d'arte" al Museo Diocesano di Cuneo

In occasione dei festeggiamenti per San Michele il museo diocesano di Cuneo propone una visita gratuita alle collezioni insieme ai curatori e ad un interprete LIS, per promuovere la cultura dell'inclusione e lanciare la nuova video-guida del museo in Lingua dei Segni Italiana. La visita è aperta a tutti, avrà la durata di circa un'ora e terminerà con un piccolo rinfresco per condividere insieme l'esperienza vissuta.

Appuntamento domenica 1° ottobre dalle ore 10.30 alle 12.00

Massimo 20 partecipanti, è consigliata la prenotazione.