Nuova gestione per il teatro Iris di Dronero con l’O.P.S. Officina Per la Scena di Torino

Una serata importante si è tenuta a Dronero, venerdì 22 settembre, presso il teatro Iris.

“Il pensare alla comunità, alle opportunità di ritrovo e culturali - ha detto Carlo Giordano, assessore alla cultura del Comune di Dronero - Questo è stato ciò che ci ha spinto ad istituire bandi al solo scopo di dare nuova vita ai locali dello storico teatro Iris e valorizzare uno dei più importanti edifici della nostra città. Lo scorso 3 agosto è avvenuta l’inaugurazione del bar Dragonero, dopo un paio di anni di non utilizzo dei locali. Ora con il teatro diamo inizio ad una nuova gestione.”

In sua presenza, si è tenuta la prima importante serata organizzata dall’O.P.S. Officina Per la Scena di Torino, che ha segnato l’ufficiale passaggio di consegne nella gestione degli spazi dedicati alle iniziative culturali ed agli spettacoli.

L’OPS ha inaugurato la gestione con “Amateatro”, la proposta di un festival strutturato in tre weekend consecutivi. Una serie di spettacoli di attori amatoriali in forma di concorso, dove il pubblico insieme alla giuria composta dai soci di alcune associazioni locali al termine decreteranno il vincitore.

A presentare la serata Valentina Sanvido, la direttrice artistica del festival: sul palco del teatro il Circolo Culturale Clandestino con lo spettacolo “Essenze”. Rappresentazioni di sogni, utopie e drammi della vita reale interpretati da un gruppo di attori amatoriali. In scena un forte contrasto, tra adattamento e desidero di ribellarsi, rivendicando i propri bisogni di felicità. Struggente, a tratti complesso da capire, ma fortemente d’impatto per gli spettatori, li ha portati ad interrogarsi e cogliere, ognuno, un intimo significato.

O.P.S. Officina Per la Scena dal 2002 è una realtà professionale e gruppo di ricerca che utilizza il teatro come strumento per sviluppare una comunicazione diretta e semplice con l’individuo. Officina come metafora che sta a metà tra il lavoro certosino dell’artigiano, carico di tradizione e di lento sudore, lavoro d’équipe veloce e dinamico capace di utilizzare nuovi linguaggi e forme espressive, dove gli spettacoli sono sempre il risultato di un processo creativo collettivo. A Dronero, l’O.P.S. conterà sul prezioso aiuto di Amedeo Cilenti, da anni già impegnato nell’attività presso il teatro dronerese. Alla serata era presente anche Valentina Volpatto, direttrice artistica del progetto generale “Un teatro da vivere”, che coinvolge tutte le iniziative proposte in teatro.