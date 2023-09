Tre giorni di musica, birra e street food: a Borgo San Dalmazzo torna la Beertello Fest

Torna anche quest'anno la Beertello Fest a Borgo San Dalmazzo.

Tre giorni di festa, musica, birra e street food: a Palazzo Bertello da giovedì 12 a sabato 14 ottobre.

L'evento, organizzato dall'associazione Ente Fiera Fredda, è alla sua terza edizione dopo la prima nel 2019, lo stop forzato per il Covid e la seconda fortunata edizione dello scorso anno.

“Più giorni, più musica, più food, più fun!”. Questo il claim degli organizzatori che puntano ad arrivare ai quattro giorni nel 2024.

“Sarà una grande festa per tutti – spiega il presidente dell'Ente Fiera Fabrizio Massa -. Protagonista la birra Menabrea e lo street food. Ogni sera intrattenimento musicale a ingresso libero. Giovedì latino-americano, venerdì e sabato tre gruppi per serata con un dj a chiusura. Insomma ci sarà musica per tutti i gusti, cibo e buona birra”.

Il programma nel dettaglio.

Apertura padiglione alle ore 19 per tutti e tre i giorni.

Giovedì 12 ottobre: dalle 20 alle 24 latino americano a cura di “Imperial Dance” con “Elisa Dj”

Venerdì 13 ottobre: dalle 20 alle 22 “DrunkDeers”; dalle 22 alle 24 “Cipo Sugar Band” tributo a Zucchero; dalle 24 alle 2 Dj Nadir con “Radio Power Web” disco anni 80/90

Sabato 14 ottobre: dalle 20 alle 22 gli “Sbandati”; dalle 22 alle 24 “Discoinferno”; dalle 24 alle 2 Don Paolo Dj.

Ingresso gratuito al padiglione. Pagamento con sistema a gettoni per la birra e lo street food (hamburger, patatine, pulled pork)

Il servizio ristorazione sarà curato da Fabrizio Messineo, che fino a qualche giorno fa ricopriva la carica di vicepresidente dell'Ente Fiera. Al suo posto è stato nominato Mauro Monge e nel direttivo Sandra Aime.

Beertello Fest 2023 è un evento organizzato dall’Associazione Ente Fiera Fredda. Con il patrocinio del Comune di Borgo San Dalmazzo. Con il sostegno di Fondazione CRC, Banca di Boves, TPL, Garelli Automobili, Fantino Pulizie e Servizi, Paneco, Bianco Vini. Grazie alla Consulta Giovani BSD.

“Ci tengo a ringraziare tutti i volontari che saranno impegnati nell'evento. Senza di loro niente sarebbe possibile. In questa occasione poi un grazie particolare va alla Consulta Giovani che ci darà una mano rilevante”, chiude Massa.