Motori: Andrea Montagnana pronto per le gare di Misano

Andrea Montagnana in posa con la sua Suzuki

Nei giorni scorsi il pilota saviglianese Andrea Montagnana (M.C. Bisalta Drivers Cuneo) è sceso in pista con la Suzuki GSX 600 R 600 R per effettuare un ultimo test, in vista del prossimo appuntamento della Dunlop Cup.

Andrea, che ha provato nuove soluzioni tecniche che dovrebbero consentirgli di portare a termine una buona gara, si è detto soddisfatto della giornata di test e di sentirsi pronto per il doppio round di Misano Adriatico.

Un doveroso ringraziamento va alle aziende che sostengono la stagione 2023: Farmacia Monchiero, Vitality Wellness, Carrozzeria Chiapello, Daniele & Tesio soccorso stradale e Colorsystem.