Stefano Leone secondo nell’Europeo di velocità in salita

Il saviglianese del Moto Club Bisalta Drivers Cuneo Stefano Leone, che in questa stagione ha preso parte al campionato europeo di velocità in salita in sella ad una Yamaha R3, grazie a due quarte posizioni conquistate nelle ultime due gare, ha conquistato il secondo gradino del podio finale.

Le ultime due gare, dopo quelle precedenti disputate in Austria, erano in programma in terra Italiana, precisamente a Spoleto, in data 6 agosto ed a Vollterra il 17 settembre ed entrambe le gare, che oltre al bel percorso presentano entrambe una chicane artificiale nel tratto più veloce, per rallentare i piloti e rendere più sicuro il tracciato, sono state vessate dal maltempo.

Le due località, presentano caratteristiche diverse: mentre a Spoleto, si è potuto usufruire di un bel paddock, garantito dalla chiusura permanente del percorso di gara, a Volterra è stato un po’ diverso, in quanto la strada viene chiusa solamente nell’orario di prove e gara, però offre un bellissimo panorama.

La classifica finale dell’European Hill Climb Road Racing Championship della classe 300 cc. ha visto laurearsi campione Daniele Stolli, seguito da Stefano Leone e da Marco Vigilucci, tutti su Yamaha R3.

“Naturalmente sono soddisfatto del mio risultato finale - ha esclamato Stefano Leone -. Ho terminato le mie ultime due gara in quarta posizione e, fatto curioso, da quando prendo parte al campionato europeo, è la terza volta che salgo sul secondo gradino del podio! Ne approfitto per ringraziare mia moglie Sabrina, che mi ha seguito in tutte le trasferte, il mio responsabile, Rocco Martini e tutti i colleghi, che mi hanno agevolato sostituendomi nei gironi di assenza dal lavoro. Un ringraziamento va anche al Moto Club Bisalta Drivers Cuneo ed alle officine EPC Moto e Daniele & Tesio di Savigliano”.