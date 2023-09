Alba si mobilita per il salario minimo, sabato 30 settembre al via la raccolta firme

Anche Alba si mobilita per il Salario Minimo, la proposta di legge unitaria che prevede che nessun lavoratore possa ricevere una retribuzione oraria inferiore a 9 euro l’ora.



Il Movimento 5 Stelle sarà in piazza per raccogliere le firme a sostegno della proposta di legge sul Salario minimo, l'appuntamento è per sabato 30 settembre, dalle 9 alle 12.30, in via Cavour angolo piazza San Francesco e 15-18 in via Vittorio Emanuele 21.



Il salario minimo legale esiste già in 22 Paesi europei su 27, dove ha contribuito a far aumentare gli stipendi di chi veniva pagato di meno.

La nostra Costituzione, all’articolo 36, sancisce il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. Il salario minimo è una misura di dignità, che vogliamo portare avanti insieme ai cittadini.





Ivano Martinetti, Consigliere regionale M5S Piemonte