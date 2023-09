All'ospedale di Savigliano un nuovo videolaringoscopio acquistato con il contributo di un ex dipendente

Lunedi 25 settembre gli Amici dell’Ospedale di Savigliano hanno consegnato formalmente alla struttura complessa di Otorinolaringoiatria diretta da Toni Pazzaia un nuovo videolaringoscopio, acquistato con il contributo di Giovanni Brugiafreddo, ex dipendente dell’ospedale che ha voluto, con questo gesto, dimostrare la sua riconoscenza nei confronti di un’Azienda in cui ha lavorato per decenni.

Alla consegna era presente, con alcuni soci, anche il presidente degli “Amici” Francesco Villois che ancora una volta ha sottolineato la vicinanza del territorio a un sodalizio che ha a cuore l’ospedale e cura in particolare la sua innovazione tecnologica.



“Per noi – ha spiegato il dottor Pazzaia – il videolaringoscopio è uno strumento di uso quotidiano, che ci consente di operare in modo preciso, intercettando anche le lesioni minori, grazie alla nitidezza delle immagini.”





Anche il direttore generale dell’Asl CN1 Giuseppe Guerra ha espresso riconoscenza e gratitudine per la donazione consegnata ad un reparto “che è una delle punte di diamante nell’attività sanitaria del nosocomio”.