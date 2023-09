Cuneoginnastica: inizio di stagione color Oro per le allieve dell'Artistica

Domenica 24 settembre al Palaginnastica di Torino è iniziato il Campionato di Squadra Allieve Gold della Federazione Ginnastica d'Italia.

La prima prova si è tenuta come di consueto presso la palestra della società Ginnastica Victoria SSD dello stimato Presidente Prof. Ezio Torta.

La prima squadra a scendere in campo gara nel campionato Gold 3A è formata dalle giovanissime atlete del settore artistica: Greta Cozzolino (2015), Melissa Gridan (2014), Arianna Olivero (2014) e Sofia Gasbarro (2014). Queste ginnaste alla prima esperienza in questa competizione, conducono una buona gara che le proietta direttamente al quarto posto in classifica. Tanta è stata l'emozione da parte delle atlete, che gareggiano sui quattro attrezzi e dimostrano i progressi dell'estate. Purtroppo qualche incertezza non permette loro di salire sul podio ma le atlete sono determinate a fare di meglio nella prossima prova di fine ottobre; in palestra infatti stanno già preparando la prossima gara e l’obbiettivo sarà proprio quello di fare meglio.

Anche per le più esperte del settore allieve è iniziato il campionato Gold 2. Buona la prestazione da parte di tutta la squadra, composta dalle giovani Sophia Delfino (2013) e Caterina Reinero Shahini (2012) insieme alle più esperte Alissa Frakulla (2011) e Jennifer Pancera (2011). Ottima dimostrazione dei progressi ottenuti in palestra e della padronanza degli attrezzi acquisita negli anni. Si aggiudicano con degli esercizi puliti e precisi il preziosissimo primo gradino del podio.

Grande soddisfazione da parte di tutti i tecnici che hanno accompagnato le atlete in campo gara: Chiara Giordano, Ilaria Albanese e Chiara Armando. “Iniziare le competizioni dopo la lunga pausa estiva dalle gare con degli ottimi punteggi e buone prestazioni è una grande soddisfazione, poi è arrivata anche la medaglia, quindi è stato un inizio veramente positivo sia per noi che per tutte le ginnaste”.