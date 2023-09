A Montà terzo appuntamento per "A Tu per Tu con lo Psicologo"

Dopo Guarene e Castagnito, giovedì 28 settembre ore 20.30 presso il Salone della Casa delle Associazioni a Montà, in Via Roma n° 31, si terrà il terzo incontro informativo per conoscere 'A tu per tu con lo Psicologo', un servizio di ascolto proposto dal Rotary Club Canale Roero.

Durante la serata sarà anche presentata la nuova 'Carta dei Servizi della Casa della Salute'.

Si tratta di un documento riepilogativo, di facile comprensione, dei servizi offerti ai cittadini da questo importante presidio sanitario.

Per la stesura del documento hanno attivamente partecipato tutte le figure che coabitano la Casa della Salute: personale dell’Asl CN2, il Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero, i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta.

Tornando a 'A tu per tu con lo Psicologo', si ricorda che il servizio è gratuito e vuole essere di aiuto per cercare di ritrovare benessere e equilibrio nelle situazioni difficili della nostra vita.

Collaborano per il polo territoriale di Montà la dottoressa Miriam Morone e per il polo territoriale di Castagnito la dottoressa Chiara Arduino.

Ad ogni persona si offrirà un pacchetto complessivo di cinque colloqui il cui costo sarà a carico del Rotary Club Canale Roero. Il servizio sarà disponibile su appuntamento dal 1° ottobre 2023 al 30 aprile 2024. Ogni colloquio avrà la durata di 45-50 minuti.

Per tutte le informazioni:

https://www.comune.monta.cn.it/2023/09/22/presentazione-servizi-casa-salute-monta/