Una fetta del Mercato della Terra di Bra a Piozzo per la Fiera Regionale della Zucca

L’estate ormai è andata e se c’è una cosa che fa subito autunno, quella è la zucca. Per questo non si poteva non dedicarle una bella sagra, in quel di Piozzo.



Il paese, noto per la sua birra, si tinge ancora una volta di arancione dal 29 settembre al 1° ottobre con la Fiera Regionale della Zucca. Oltre 600 varietà di zucca, selezionate e raccolte in una mostra tecnico-scientifica unica nel suo genere in Italia, allestita nel belvedere dell’Albarosa, curata da alcuni esperti e che potrà essere visitata gratuitamente.



Presente anche nel 2023 la “Zucca Piozzo”, prelibato prodotto culinario made in Piozzo, brevettato ormai otto anni fa, da utilizzarsi prevalentemente per la preparazione del risotto. Special guest l’artigiano del suono, Danilo Raimondo, costruttore di strumenti e oggetti sonori con le zucche secche.



Ma non finisce qui. Trasferta a Piozzo per alcuni produttori del Mercato della Terra di Bra, che sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre delizieranno la vasta platea di buongustai con le rispettive eccellenze enogastronomiche a km zero. Tanta roba, bisogna dirlo.