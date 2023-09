Volley femminile A2: #facciamosquadra con la campagna abbonamenti dell’LPM BAM Mondovì

La stagione 2023-2024 è alla porte e la società rossoblu è lieta di annunciare l’avvio della campagna abbonamenti.

“Fare squadra, dentro e fuori dal campo: questo è l’obiettivo della prossima stagione.” - spiegano i vertici dell’LPM pallavolo Mondovì - “Anche durante gli allenamenti congiunti abbiamo potuto trovare gli Ultras Puma sugli spalti, così come tanti appassionati. Per noi è davvero importante il supporto del pubblico, che è sempre stato al nostro fianco e siamo sicuri lo sarà anche da ottobre! Per le giocatrici avvertire così tanto affetto è un incentivo in più per scendere in campo determinate a vestire con orgoglio la maglia dell’LPM BAM Mondovì. Siamo certi che vedremo il PalaManera pieno e che i monregalesi lo scalderanno con il loro calore!”

Come gli anni scorsi, sono previste due tipologie di tessere: l’abbonamento “standard” che include le nove gare della Regular season (65€ intero, 50€ ridotto per Under 18, Over 65 e genitori delle atlete dei gruppi MonVi), e l’abbonamento “sostenitore” (130€) che prevede l’accesso a tutte le gare che si disputeranno al PalaManera (Regular Season ed eventuali partite di Coppa Italia, Pool e PlayOff). Per bambine e bambini sotto i 12 anni l’ingresso è gratuito.

Gli abbonamenti, così come i singoli biglietti, saranno acquistabili online sul sito www.liveticket.it/lpmpallavolo e anche al botteghino del PalaManera il giorno della partita.

Il fischio d’inizio del campionato è previsto l’8 ottobre ad Olbia, mentre il debutto stagionale sarà domenica 15 ottobre, quando l’LPM BAM Mondovì ospiterà la formazione pugliese di Melendugno.