Volley femminile: giovedì 28 la presentazione della Honda Olivero S.Bernardo Cuneo e del settore giovanile

Se per vedere in azione sul taraflex del palazzetto dello sport di San Rocco Castagnaretta la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo servirà pazientare fino al 14 ottobre, l'attesa per conoscere giocatrici e staff biancorossi è agli sgoccioli.

Giovedì 28 alle 18,30 la prima squadra e tutto il settore giovanile biancorosso, dalla Serie C al minivolley, saliranno sul palco del Pala Eventi del Paulaner Oktoberfest Cuneo in una serata che promette emozioni.

A scaldare il cuore della città nel pomeriggio ci penseranno le formazioni del settore giovanile, che tra le 16,45 e le 18 sfileranno dal via Roma all'altezza del municipio a piazza Europa in compagnia della nuova mascotte biancorossa.

A condurre la presentazione presso il Pala Eventi del Paulaner Oktoberfest Cuneo sarà l'ex pallavolista Rachele Sangiuliano, già campionessa del mondo nel 2002 e attualmente commentatrice sportiva per Sky Sport e Eurosport Discovery e speaker motivazionale.

Chi desidera cenare presso l'Oktoberfest può usufruire delle seguenti promozioni: 30 euro per gli adulti (piatto principale, dolce, un boccale da un litro di birra, spettacolo live), 18 euro per i ragazzi fino a 18 anni (piatto principale, dolce, bibita analcolica, spettacolo live); prenotazione obbligatoria presso la sede di Cuneo Granda Volley (via Bassignano 14) o via mail a info@cuneograndavolley.it entro le ore 12 di mercoledì 27.

In serata il Paulaner Oktoberfest Cuneo proporrà uno spettacolo pirotecnico pet friendly in occasione dei festeggiamenti per il Santo Patrono di Cuneo (ore 22) e tanta musica con la band tributo agli 883 Max Mania e dj set.