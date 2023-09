Migranti, Crippa: "Germania li usa come armi per destabilizzarci"

(Adnkronos) - La Germania "oggi usa i migranti per diluire la nostra identità". Favorendo l'ingresso degli africani in Italia "creano nel Paese una competizione al ribasso nel mondo del lavoro, che favorisce la disoccupazione dei nostri giovani, finendo per creare anche tensione sociale". Lo dice all'AdnKronos Andrea Crippa, vicesegretario della Lega. Che parla apertamente di "un'azione ostile di Berlino nei confronti del nostro governo". "Pagare le Ong - sottolinea - ha come effetto quello di incentivare di fatto le partenze dei clandestini dalla Tunisia, perché ora sanno che ci sono navi pagate per portarli in Italia".

"Ottant'anni fa - ricorda il vicesegretario della Lega - il governo tedesco decise di invadere altri Paesi con l'esercito ma vennero sconfitti, ora finanziano l'invasione dei clandestini per destabilizzare i governi che non piacciono ai social-democratici. Sicuramente in Germania non vogliono né Salvini né Meloni al governo e vorrebbero o un governo tecnico, alla Monti o Draghi o un esecutivo di sinistra, con Schlein o altri". "Ma falliranno -assicura- come avvenne appunto ottanta anni fa".