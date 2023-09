“Confindustria Cuneo e Fondazione DIG 421, insieme per potenziare le attività nell’ambito dell’Open innovation”

Tra gli accordi di collaborazione che Confindustria Cuneo ha siglato con importanti attori del territorio all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità, vi è quello con Fondazione DIG421, che entra ufficialmente a far parte dell’Ecosistema dell’Innovazione.

Nata come fondazione di partecipazione, con un assetto societario caratterizzato da una struttura aperta, che favorisce la collaborazione di più enti che condividono gli stessi obiettivi, “Fondazione DIG421 - sottolinea il suo direttore, Elio Becchis - costituita da Tesisquare Spa, è stata fortemente voluta dal presidente Giuseppe Pacotto con l’obiettivo di diventare il punto di riferimento, di raccolta e di messa a terra di tutte le soluzioni che possono soddisfare le esigenze di innovazione del territorio. Manifattura, agroalimentare, telemedicina sono gli ambiti nei quali operiamo. Vogliamo dare il nostro contributo e portare idee, innovazioni disruptive.. accompagnando le nuove realtà che, da sole, fanno fatica a farsi strada per aiutarle a realizzare i loro progetti”.

Nell’ambito dell’accordo di collaborazione con DIG421, saranno messe a sistema le attività di open innovation e percorsi di co-innovazione che la Fondazione promuove per offrire alle imprese associate a Confindustria tutte le opportunità nell’ambito della trasformazione digitale di prodotti e servizi. Al centro dell’accordo anche la costituzione di un gruppo di lavoro per realizzare progetti comuni in ambito di informazione, ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico da sostenere con strumenti di finanziamento. Primo step del percorso, l’organizzazione dell’incontro su “Additive Manufacturing: potenzialità e ultime novità”, a cui ha collaborato Confindustria Cuneo, nel corso del quale, il Competence Center CIM4.0 ha introdotto le principali tecnologie per l’additive manufacturing e quale è il ruolo del CIM 4.0 per aiutare le aziende ad avvicinarsi a questa tecnologia dalle grandi potenzialità, oltre a presentare esempi applicativi accompagnati dalla visione dei pezzi realizzati.

A breve, presso DIG421 sarà allestito un nuovo Campus, che sarà messo a disposizione del territorio.

“Questo accordo accresce il valore del nostro ecosistema - commenta il direttore generale di Confindustria Cuneo, Giuliana Cirio -, nell’ottica di potenziare le nostre attività nell’ambito dell’Open Innovation per aiutare le imprese a sviluppare l’innovazione secondo il paradigma che si basa sulla contaminazione e sulla condivisione di competenze diffuse”.