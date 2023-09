Cuneo: alla Chirurgia Toracica del S.Croce e Carle arriva Andrea Denegri

Il Commissario dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, Livio Tranchida ha nominato Andrea Denegri, genovese, direttore della Chirurgia Toracica.



Specializzato in Chirurgia Toracica e Chirurgia Generale, il dottor Denegri dal 2001 al 2011 è stato dirigente medico in Chirurgia Toracica e Generale all’Asl 3 Genovese, svolgendo anche attività di emergenza-urgenza; in seguito, fino al 2021 ha esercitato presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino. Dal gennaio 2021 dirige la Chirurgia Toracica dell’Azienda Ospedaliera SS. Annunziata di Cosenza, che è divenuta punto di riferimento per la Rete Oncologica della regione, ed ha anche ricoperto il ruolo di responsabile dell’organizzazione del blocco operatorio.



“Il dottor Denegri - dichiara il Commissario Livio Tranchida - ha maturato una lunga esperienza nella Specialità richiesta, ed ha costruito e strutturato con successo l’attività di chirurgia toracica, divenendo punto di riferimento indiscusso. Sono certo che saprà affrontare con successo le sfide che lo attendono. Gli auguro buon lavoro”.