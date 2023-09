Cuneo piange Riccardo Guardini, storico chirurgo del Santa Croce

In lutto la comunità di Cuneo per la scomparsa di Riccardo Guardini, ben noto medico chirurgo in pensione dell’ospedale Santa Croce.



Guardini aveva 78 anni ed era originario di Trento. Laureatori a Padova, aveva affrontato esperienze professionali all’estero prima di approdare al nosocomio cuneese negli anni ‘70, per occuparsi di chirurgia generale e toracica. Al S.Croce è rimasto oltre 35 anni, sino alla pensione.



Ha vissuto a Boves assieme alla moglie Emanuela Federici, anestesista, scomparsa nel 2016 (a lei è intitolato il reparto di anestesia e rianimazione del nosocomio).



Dalla morte della moglie era ritornato a Trento per stare vicino alle famiglie dei figli Roberta, Aldo e Francesca.