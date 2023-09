Da tutta la provincia a Cussanio per festeggiare gli anniversari di matrimonio

Oltre settanta coppie da tutta la provincia sabato scorso 23 settembre si sono ritrovate al santuario di Cussanio (Fossano) per festeggiare i loro anniversari di matrimonio. Un appuntamento tradizionale per la comunità di Incontro matrimoniale in apertura dell’attività dopo la pausa estiva.

L’evento ha coinciso con la festa dei trent’anni di attività del movimento nella Granda; nell’occasione sono stati invitati tutti gli ex responsabili (coppie e consacrati).

Durante la messa sono stati chiamate all’altare le coppie che nel 2023 hanno festeggiato o festeggeranno un anniversario significativo di matrimonio; a fine celebrazione, durante il rinfresco tenuto nel cortile del Santuario è stato festeggiato anche il celebrante, don Pierangelo, rettore del santuario e membro del team responsabili della Comunità di IM Fossano-Cuneo: sabato festeggiava 34 anni di sacerdozio.

I responsabili di zona, Matteo e Chiara Anzalone hanno presentato i responsabili dei vari servizi, sottolineando, in particolare, le attività di aggregazione: gruppi di confronto e condivisione a tema su aspetti di vita coniugale che partiranno a breve.

La serata si è conclusa con un giro pizza al ristorante “Il giardino dei Tigli” dove, gradita sorpresa, è passato mons Derio Olivero - vescovo di Pineorolo e già membro del team di Incontro matrimoniale - per un saluto.

“Abbiamo respirato l’atmosfera di una comunità visibile, vivibile, credibile e in cammino - hanno commentato i responsabili di zona Chiara e Matteo Anzalone -. Un grazie di cuore al fantastico team che ha organizzato in ogni dettaglio questa giornata”.

All’incontro di sabato hanno partecipato anche i responsabili regionali Cristiana e Paolo Burchio.

Il primo appuntamento per le coppie della comunità di Incontro matrimoniale è con il Mensile di domenica 8 ottobre; il ritrovo è alle 15:30 a Cussanio.